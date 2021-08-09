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Москвичей предупредили о смене погоды
Москвичей предупредили о смене погоды - РИА Новости, 09.08.2021
Москвичей предупредили о смене погоды
Погода в первые дни недели в Москве будет жаркая, но уже во вторник во второй половине дня характер погоды будет меняться - начнутся дожди, сообщила РИА Новости РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T11:33
2021-08-09T11:35
общество
москва
погода
татьяна позднякова
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Погода в первые дни недели в Москве будет жаркая, но уже во вторник во второй половине дня характер погоды будет меняться - начнутся дожди, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.По словам синоптика, среда станет самым неблагоприятным днем с точки зрения осадков, потому что кратковременный дождь будет приниматься в течение всех суток и возможна гроза. Ночь будет довольно теплой - в Москве плюс 17-19, а днем температура станет пониже из-за увеличения облаков - плюс 22-24. День может быть некомфортным, потому что ожидается высокая влажность и высокая температура - возникнет кислородный дискомфорт."В конце недели атмосферное давление будет расти. Хотя погода будет с преобладающей облачностью, но короткие ливневые дожди местами могут приниматься и в четверг, и в пятницу, но они не будут надоедливыми, как в среду. Температура воздуха за счет большего количества облаков будет уже чуть пониже - плюс 21-23 в Москве, по области - плюс 21-25", - отметила Позднякова.Она добавила, что субботний день обещает быть с переменной облачностью, днем солнечным, ночь будет попрохладнее - плюс 13-15, а дневная температура - плюс 23-25, но уже не будет так душно, как в начале недели. Дополнительный комфорт погоде придаст свежий северо-западный ветер.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил, что переменная облачность, без осадков и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в понедельник.
https://ria.ru/20210809/pogoda-1744986907.html
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общество, москва, погода, татьяна позднякова, россия
11:33 09.08.2021 (обновлено: 11:35 09.08.2021)
 
Москвичей предупредили о смене погоды

Синоптик Позднякова: москвичей на этой неделе ожидает смена погоды с жаркой на дождливую

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди во время дождя на Красной площади в Москве
Люди во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Погода в первые дни недели в Москве будет жаркая, но уже во вторник во второй половине дня характер погоды будет меняться - начнутся дожди, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Погода в первой половине недели будет жаркая, летняя - в дневные часы плюс 27-29, ночи будут довольно теплые - плюс 17-19, по области - не ниже плюс 14 градусов. Характер погоды будет меняться завтра во второй половине дня - местами пройдут кратковременные дожди, по количеству осадков в городе - не более 3 миллиметров", - рассказала Позднякова.
По словам синоптика, среда станет самым неблагоприятным днем с точки зрения осадков, потому что кратковременный дождь будет приниматься в течение всех суток и возможна гроза. Ночь будет довольно теплой - в Москве плюс 17-19, а днем температура станет пониже из-за увеличения облаков - плюс 22-24. День может быть некомфортным, потому что ожидается высокая влажность и высокая температура - возникнет кислородный дискомфорт.
"В конце недели атмосферное давление будет расти. Хотя погода будет с преобладающей облачностью, но короткие ливневые дожди местами могут приниматься и в четверг, и в пятницу, но они не будут надоедливыми, как в среду. Температура воздуха за счет большего количества облаков будет уже чуть пониже - плюс 21-23 в Москве, по области - плюс 21-25", - отметила Позднякова.
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Она добавила, что субботний день обещает быть с переменной облачностью, днем солнечным, ночь будет попрохладнее - плюс 13-15, а дневная температура - плюс 23-25, но уже не будет так душно, как в начале недели. Дополнительный комфорт погоде придаст свежий северо-западный ветер.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил, что переменная облачность, без осадков и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в понедельник.
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ОбществоМоскваПогодаТатьяна ПоздняковаРоссия
 
 
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