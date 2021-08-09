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Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 09.08.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Переменная облачность, без осадков и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T08:09
2021-08-09T08:09
2021-08-09T08:09
общество
москва
погода
александр синенков
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня погода будет обусловлена гребнем антициклона. Переменная облачность, без осадков, в столице плюс 28-30, по области - плюс 25-30, на юге - до плюс 33. Ветер переменный 1-6 метров в секунду", - рассказал Синенков.Он отметил, что атмосферное давление будет без существенных изменений - 750 миллиметров ртутного столба, это немного выше нормы.
https://ria.ru/20210804/zhara-1744261147.html
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общество, москва, погода, александр синенков
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Синоптик Синенков: в понедельник в Москве ожидается переменная облачность и до 30 градусов тепла