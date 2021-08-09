https://ria.ru/20210809/pogoda-1744986907.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 09.08.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Переменная облачность, без осадков и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T08:09

2021-08-09T08:09

2021-08-09T08:09

общество

москва

погода

александр синенков

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня погода будет обусловлена гребнем антициклона. Переменная облачность, без осадков, в столице плюс 28-30, по области - плюс 25-30, на юге - до плюс 33. Ветер переменный 1-6 метров в секунду", - рассказал Синенков.Он отметил, что атмосферное давление будет без существенных изменений - 750 миллиметров ртутного столба, это немного выше нормы.

https://ria.ru/20210804/zhara-1744261147.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, погода, александр синенков