https://ria.ru/20210809/pogibshie-1745120093.html
Власти рассказали о погибших при ЧП с кислородом в больнице во Владикавказе
Власти рассказали о погибших при ЧП с кислородом в больнице во Владикавказе - РИА Новости, 09.08.2021
Власти рассказали о погибших при ЧП с кислородом в больнице во Владикавказе
Восемь женщин и один мужчина скончались в больнице в результате прорыва трубы на кислородной станции во Владикавказе, их возраст от 47 до 85 лет, сообщили в... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T22:06
2021-08-09T22:06
2021-08-09T22:06
происшествия
владикавказ
следственный комитет россии (ск рф)
республика северная осетия - алания
порыв кислородной трубы во владикавказской больнице
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ПЯТИГОРСК, 9 авг - РИА Новости. Восемь женщин и один мужчина скончались в больнице в результате прорыва трубы на кислородной станции во Владикавказе, их возраст от 47 до 85 лет, сообщили в минздраве региона.Ранее власти сообщили о том, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц."Среди умерших восемь женщин и мужчина. Возраст от 47 до 85 лет. Все пациенты находились в отделении реанимации в состоянии крайней степени тяжести", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20210809/kislorod-1745119989.html
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internet-group@rian.ru
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происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), республика северная осетия - алания, порыв кислородной трубы во владикавказской больнице
Власти рассказали о погибших при ЧП с кислородом в больнице во Владикавказе
Минздрав Северной Осетии: в результате ЧП в больнице во Владикавказе погибли восемь женщин и мужчина