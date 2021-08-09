https://ria.ru/20210809/pogibshie-1745120093.html

Власти рассказали о погибших при ЧП с кислородом в больнице во Владикавказе

Власти рассказали о погибших при ЧП с кислородом в больнице во Владикавказе - РИА Новости, 09.08.2021

Власти рассказали о погибших при ЧП с кислородом в больнице во Владикавказе

Восемь женщин и один мужчина скончались в больнице в результате прорыва трубы на кислородной станции во Владикавказе, их возраст от 47 до 85 лет, сообщили в... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T22:06

2021-08-09T22:06

2021-08-09T22:06

происшествия

владикавказ

следственный комитет россии (ск рф)

республика северная осетия - алания

порыв кислородной трубы во владикавказской больнице

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ПЯТИГОРСК, 9 авг - РИА Новости. Восемь женщин и один мужчина скончались в больнице в результате прорыва трубы на кислородной станции во Владикавказе, их возраст от 47 до 85 лет, сообщили в минздраве региона.Ранее власти сообщили о том, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц."Среди умерших восемь женщин и мужчина. Возраст от 47 до 85 лет. Все пациенты находились в отделении реанимации в состоянии крайней степени тяжести", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20210809/kislorod-1745119989.html

владикавказ

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происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), республика северная осетия - алания, порыв кислородной трубы во владикавказской больнице