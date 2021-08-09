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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210809/poezdka-1745097447.html
Губернатор ЯНАО начал ежегодную поездку по округу за рулем
Губернатор ЯНАО начал ежегодную поездку по округу за рулем - РИА Новости, 09.08.2021
Губернатор ЯНАО начал ежегодную поездку по округу за рулем
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов начал ежегодную поездку по округу за рулем с осмотра трассы Салехард-Надым, сообщает в... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T18:35
2021-08-09T18:35
ямало-ненецкий автономный округ
политика
общество
салехард
ноябрьск
надым
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов начал ежегодную поездку по округу за рулем с осмотра трассы Салехард-Надым, сообщает в понедельник пресс-служба главы региона."Девятого августа стартовала ежегодная поездка губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по региону за рулем. В этом году от Салехарда до Ноябрьска глава региона проедет на автомобиле Lada XRAY. За две недели он посетит как крупные города, так и небольшие населенные пункты. В каждом муниципалитете проведет открытые встречи с жителями. Губернатор осмотрит объекты строительства и благоустройства, оценит ход дорожных работ", - говорится в сообщении.Кроме того, Артюхов посетит те точки, о которых писали ему ямальцы. Свои предложения все желающие оставляют на сайте дорога89.рф и в социальных сетях главы региона.В начале маршрута Артюхов оценил ход работ на трассе Салехард-Надым.Дорожники уже заменили 1 474 кубометра грунта и восстановили щебеночное покрытие дороги. Параллельно ведутся работы по установке барьерного ограждения и знаков, укрепительные работы на остальной части неасфальтированного участка дороги и мостах. На участках "в асфальте" выполнен ремонт и устранены просадки, укреплены обочины, также заменено барьерное ограждение и нанесена разметка, уточняет пресс-служба.Впервые на Ямале дорожники применяют технологию холодного ресайклинга. Он позволяет производить дорожный ремонт с использованием старого покрытия как компонента нового. Специальные машины – ресайклеры – измельчают старое покрытие, в процессе вводя укрепляющие добавки и специальные добавки – стабилизаторы, которые улучшают качество дорожного основания. Работы выполняются на участке почти в пять километров. Если позволят погодные условия, дорожники планируют завершить их до конца августа."Ставлю перед дорожниками задачу качественно провести восстановительные работы. Трасса построена в сложной местности, на вечной мерзлоте, посреди болот. Мы уже видели, как она реагирует на погодные условия. Это не должно повториться. Проезд по дороге для автомобилей планируем открыть осенью. Времени у дорожников достаточно, погодные условия позволяют выполнить работы качественно", – приводятся в сообщении слова Артюхова.
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политика, общество, салехард, ноябрьск, надым, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов, россия
18:35 09.08.2021
 
Губернатор ЯНАО начал ежегодную поездку по округу за рулем

Губернатор ЯНАО Артюхов начал ежегодную поездку по округу за рулем с осмотра трассы Салехард-Надым

© Фото : предоставено пресс-службой Губернатора Ямало-ненецкого автономного округаГубернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время поездки по муниципалитетам на автомобиле
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время поездки по муниципалитетам на автомобиле - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : предоставено пресс-службой Губернатора Ямало-ненецкого автономного округа
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов начал ежегодную поездку по округу за рулем с осмотра трассы Салехард-Надым, сообщает в понедельник пресс-служба главы региона.
"Девятого августа стартовала ежегодная поездка губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по региону за рулем. В этом году от Салехарда до Ноябрьска глава региона проедет на автомобиле Lada XRAY. За две недели он посетит как крупные города, так и небольшие населенные пункты. В каждом муниципалитете проведет открытые встречи с жителями. Губернатор осмотрит объекты строительства и благоустройства, оценит ход дорожных работ", - говорится в сообщении.
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Кроме того, Артюхов посетит те точки, о которых писали ему ямальцы. Свои предложения все желающие оставляют на сайте дорога89.рф и в социальных сетях главы региона.
В начале маршрута Артюхов оценил ход работ на трассе Салехард-Надым.
Дорожники уже заменили 1 474 кубометра грунта и восстановили щебеночное покрытие дороги. Параллельно ведутся работы по установке барьерного ограждения и знаков, укрепительные работы на остальной части неасфальтированного участка дороги и мостах. На участках "в асфальте" выполнен ремонт и устранены просадки, укреплены обочины, также заменено барьерное ограждение и нанесена разметка, уточняет пресс-служба.
Впервые на Ямале дорожники применяют технологию холодного ресайклинга. Он позволяет производить дорожный ремонт с использованием старого покрытия как компонента нового. Специальные машины – ресайклеры – измельчают старое покрытие, в процессе вводя укрепляющие добавки и специальные добавки – стабилизаторы, которые улучшают качество дорожного основания. Работы выполняются на участке почти в пять километров. Если позволят погодные условия, дорожники планируют завершить их до конца августа.
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"Ставлю перед дорожниками задачу качественно провести восстановительные работы. Трасса построена в сложной местности, на вечной мерзлоте, посреди болот. Мы уже видели, как она реагирует на погодные условия. Это не должно повториться. Проезд по дороге для автомобилей планируем открыть осенью. Времени у дорожников достаточно, погодные условия позволяют выполнить работы качественно", – приводятся в сообщении слова Артюхова.
 
Ямало-Ненецкий автономный округПолитикаОбществоСалехардНоябрьскНадымЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Дмитрий АртюховРоссия
 
 
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