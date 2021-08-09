Губернатор ЯНАО начал ежегодную поездку по округу за рулем
Губернатор ЯНАО Артюхов начал ежегодную поездку по округу за рулем с осмотра трассы Салехард-Надым
© Фото : предоставено пресс-службой Губернатора Ямало-ненецкого автономного округаГубернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время поездки по муниципалитетам на автомобиле
© Фото : предоставено пресс-службой Губернатора Ямало-ненецкого автономного округа
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов начал ежегодную поездку по округу за рулем с осмотра трассы Салехард-Надым, сообщает в понедельник пресс-служба главы региона.
"Девятого августа стартовала ежегодная поездка губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по региону за рулем. В этом году от Салехарда до Ноябрьска глава региона проедет на автомобиле Lada XRAY. За две недели он посетит как крупные города, так и небольшие населенные пункты. В каждом муниципалитете проведет открытые встречи с жителями. Губернатор осмотрит объекты строительства и благоустройства, оценит ход дорожных работ", - говорится в сообщении.
Кроме того, Артюхов посетит те точки, о которых писали ему ямальцы. Свои предложения все желающие оставляют на сайте дорога89.рф и в социальных сетях главы региона.
В начале маршрута Артюхов оценил ход работ на трассе Салехард-Надым.
Дорожники уже заменили 1 474 кубометра грунта и восстановили щебеночное покрытие дороги. Параллельно ведутся работы по установке барьерного ограждения и знаков, укрепительные работы на остальной части неасфальтированного участка дороги и мостах. На участках "в асфальте" выполнен ремонт и устранены просадки, укреплены обочины, также заменено барьерное ограждение и нанесена разметка, уточняет пресс-служба.
Впервые на Ямале дорожники применяют технологию холодного ресайклинга. Он позволяет производить дорожный ремонт с использованием старого покрытия как компонента нового. Специальные машины – ресайклеры – измельчают старое покрытие, в процессе вводя укрепляющие добавки и специальные добавки – стабилизаторы, которые улучшают качество дорожного основания. Работы выполняются на участке почти в пять километров. Если позволят погодные условия, дорожники планируют завершить их до конца августа.
"Ставлю перед дорожниками задачу качественно провести восстановительные работы. Трасса построена в сложной местности, на вечной мерзлоте, посреди болот. Мы уже видели, как она реагирует на погодные условия. Это не должно повториться. Проезд по дороге для автомобилей планируем открыть осенью. Времени у дорожников достаточно, погодные условия позволяют выполнить работы качественно", – приводятся в сообщении слова Артюхова.