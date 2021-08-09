Подмосковье лидирует по производству пива в России
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудники у линии розлива пива в полиэтиленовые бутылки в цехе розлива пива
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. По итогам первого полугодия 2021 года Московская область заняла первое место по производству пива в России и Центральном федеральном округе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"По производству пивной продукции в России и ЦФО Московская область вновь заняла первое место. Мы лидируем в этом направлении уже третий год подряд. За 6 месяцев текущего года в регионе было произведено 33,6 млн. декалитров. Один декалитр соответствует 10 литрам", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что доля пива, производства Московской области, составляет 8,4 % от всего объема данного напитка, произведенного в России.
"Стоит отметить, что доля производства Подмосковья в Центральном федеральном округе составляет 29,3 %", - подчеркнул Воскресенский.
Отмечается также, что на территории Подмосковья осуществляют деятельность 52 предприятия-производителя пива. Самые крупные - это современные, высокотехнологичные предприятия "Московская пивоваренная Компания" из городского округа Мытищи и "АБ ИнБев Эфес" из Клина, добавили в пресс-службе.