https://ria.ru/20210809/pivo-1745045107.html

Подмосковье лидирует по производству пива в России

Подмосковье лидирует по производству пива в России - РИА Новости, 09.08.2021

Подмосковье лидирует по производству пива в России

По итогам первого полугодия 2021 года Московская область заняла первое место по производству пива в России и Центральном федеральном округе, сообщает... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T14:05

2021-08-09T14:05

2021-08-09T14:05

новости подмосковья

экономика

мытищи

московская область (подмосковье)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149765/19/1497651939_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_611ecf1630dfdcd5e361c2e386a99380.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. По итогам первого полугодия 2021 года Московская область заняла первое место по производству пива в России и Центральном федеральном округе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.Отмечается, что доля пива, производства Московской области, составляет 8,4 % от всего объема данного напитка, произведенного в России."Стоит отметить, что доля производства Подмосковья в Центральном федеральном округе составляет 29,3 %", - подчеркнул Воскресенский.Отмечается также, что на территории Подмосковья осуществляют деятельность 52 предприятия-производителя пива. Самые крупные - это современные, высокотехнологичные предприятия "Московская пивоваренная Компания" из городского округа Мытищи и "АБ ИнБев Эфес" из Клина, добавили в пресс-службе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210806/volga-1744753433.html

мытищи

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, мытищи, московская область (подмосковье), россия