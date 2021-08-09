https://ria.ru/20210809/pereselenie-1745069952.html

В Пермском крае более 2,5 тысяч жителей аварийки переселены с начала года

В Пермском крае более 2,5 тысяч жителей аварийки переселены с начала года - РИА Новости, 09.08.2021

В Пермском крае более 2,5 тысяч жителей аварийки переселены с начала года

В Пермском крае с начала текущего года в благоустроенные квартиры переехали 2542 жителя аварийных домов, сообщается на сайте губернатора и правительства... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T16:07

2021-08-09T16:07

2021-08-09T16:07

общество

пермский край

госстройнадзор

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

дмитрий махонин

жилье

россия

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ПЕРМЬ, 9 авг – РИА Новости. В Пермском крае с начала текущего года в благоустроенные квартиры переехали 2542 жителя аварийных домов, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.Как уточнили в пресс-службе губернатора, расселение ведется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и региональных программ.По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, переселение из аварийного жилья – очень важное направление работы. "Во время наших рабочих поездок в муниципалитеты наиболее часто жители спрашивают о том, когда их переселят в комфортное жилье. С 2019 года в новые квартиры и дома переехали порядка 17,5 тысячи наших земляков. До 2025 года мы должны расселить 440 тысяч квадратных метров "аварийки", тем самым улучшив жилищные условия 27 тысячам человек. Наш регион является одним из лидеров по расселению аварийного жилья в стране. Работа в этом направлении у нас налажена, поэтому мы можем ставить себе более амбициозные задачи – сдвигать сроки расселения влево, выполняя план с опережением", – подчеркнул Махонин, слова которого приводятся в сообщении.В пресс-службе губернатора добавили, что помимо исполнения показателя по расселению аварийного жилья перед Пермским краем в этом году стоит задача ввести в эксплуатацию 1,34 миллиона квадратных метров нового жилья. "По согласованию с Минстроем РФ показатель, установленный на этот год изначально, был увеличен на 47 тысяча квадратных метров", – отметили в пресс-службе губернатора.Дополнительно в Пермском крае в этом году запланирован ввод в эксплуатацию пяти проблемных домов, из которых два уже сданы. "Оба получили заключения инспекции Госстройнадзора о соответствии всем строительным нормам и требованиям <…> Планируется, что в ближайшее время оба дома встанут на кадастровый учет и начнется передача квартир дольщикам. Рассчитываем, что 233 человек получит долгожданные ключи от квартир в течение месяца", – цитирует пресс-служба губернатора главу краевого министерства строительства Андрея Колмогорова.

https://realty.ria.ru/20210803/oteli-1744134648.html

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общество, пермский край, госстройнадзор, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), дмитрий махонин, жилье, россия