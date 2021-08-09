https://ria.ru/20210809/peregovory-1745040229.html
Лукашенко призвал Зеленского к прямым переговорам с ДНР и ЛНР
Лукашенко призвал Зеленского к прямым переговорам с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко призвал Зеленского к прямым переговорам с ДНР и ЛНР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому необходимо вести прямые переговоры с самопровозглашенными... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T13:44
2021-08-09T13:44
2021-08-09T13:44
в мире
владимир зеленский
александр лукашенко
донбасс
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745032814_0:204:3034:1911_1920x0_80_0_0_50802bc1539cac45de054988dd2e08c8.jpg
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому необходимо вести прямые переговоры с самопровозглашенными республиками Донбасса."Ради жизни людей, ради территории я бы с идиотами разговаривал, понимаешь? У него проблема на его земле, на его территории. Если ты глава государства, ты должен решать свои вопросы (путем прямых переговоров – ред.). Да, кто-то так думает, кто-то этак и прочее. Но как только Донбасс будет украинским, все будут думать одинаково. Ты вернул территорию, ты спас людей… С идиотами надо разговаривать ради этого", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.Он заявил, что не поедет на переговоры в Польшу, где находятся белорусские оппозиционеры, а украинскому президенту Владимиру Зеленскому надо ехать в Луганск и Донецк и вести переговоры по урегулированию в Донбассе."Ушел тот президент (Петр Порошенко – ред.), пришел новый (Владимир Зеленский – ред.). Многое пообещал, войны не будет. Вы знаете, что он обещал. Так умри, но сделай. Сядь в вертолет и лети в Донецк, лети в Луганск. Лети, это твоя территория и веди себя там как, я не знаю, надменный какой-то король, не важно как… Вы говорите, я в Польшу не поеду вести переговоры и прочее, так это же в отношении меня и белорусского народа мерзавцы, они возле корыта этого хрюкали", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник.
https://ria.ru/20210808/lnr-1744906718.html
https://ria.ru/20210806/donbass-1744735149.html
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745032814_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_ecba4787366df8a35c62c874ba77d1d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, александр лукашенко, донбасс, ситуация в днр и лнр
Лукашенко призвал Зеленского к прямым переговорам с ДНР и ЛНР
Президент Белоруссии Лукашенко: Зеленскому необходимо вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР
МИНСК, 9 авг - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому
необходимо вести прямые переговоры с самопровозглашенными республиками Донбасса
.
"Ради жизни людей, ради территории я бы с идиотами разговаривал, понимаешь? У него проблема на его земле, на его территории. Если ты глава государства, ты должен решать свои вопросы (путем прямых переговоров – ред.). Да, кто-то так думает, кто-то этак и прочее. Но как только Донбасс будет украинским, все будут думать одинаково. Ты вернул территорию, ты спас людей… С идиотами надо разговаривать ради этого", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.
Он заявил, что не поедет на переговоры в Польшу, где находятся белорусские оппозиционеры, а украинскому президенту Владимиру Зеленскому надо ехать в Луганск и Донецк и вести переговоры по урегулированию в Донбассе.
"Ушел тот президент (Петр Порошенко – ред.), пришел новый (Владимир Зеленский – ред.). Многое пообещал, войны не будет. Вы знаете, что он обещал. Так умри, но сделай. Сядь в вертолет и лети в Донецк, лети в Луганск. Лети, это твоя территория и веди себя там как, я не знаю, надменный какой-то король, не важно как… Вы говорите, я в Польшу не поеду вести переговоры и прочее, так это же в отношении меня и белорусского народа мерзавцы, они возле корыта этого хрюкали", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник.