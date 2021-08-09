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Лукашенко призвал Зеленского к прямым переговорам с ДНР и ЛНР
Лукашенко призвал Зеленского к прямым переговорам с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко призвал Зеленского к прямым переговорам с ДНР и ЛНР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому необходимо вести прямые переговоры с самопровозглашенными... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T13:44
2021-08-09T13:44
в мире
владимир зеленский
александр лукашенко
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому необходимо вести прямые переговоры с самопровозглашенными республиками Донбасса."Ради жизни людей, ради территории я бы с идиотами разговаривал, понимаешь? У него проблема на его земле, на его территории. Если ты глава государства, ты должен решать свои вопросы (путем прямых переговоров – ред.). Да, кто-то так думает, кто-то этак и прочее. Но как только Донбасс будет украинским, все будут думать одинаково. Ты вернул территорию, ты спас людей… С идиотами надо разговаривать ради этого", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.Он заявил, что не поедет на переговоры в Польшу, где находятся белорусские оппозиционеры, а украинскому президенту Владимиру Зеленскому надо ехать в Луганск и Донецк и вести переговоры по урегулированию в Донбассе."Ушел тот президент (Петр Порошенко – ред.), пришел новый (Владимир Зеленский – ред.). Многое пообещал, войны не будет. Вы знаете, что он обещал. Так умри, но сделай. Сядь в вертолет и лети в Донецк, лети в Луганск. Лети, это твоя территория и веди себя там как, я не знаю, надменный какой-то король, не важно как… Вы говорите, я в Польшу не поеду вести переговоры и прочее, так это же в отношении меня и белорусского народа мерзавцы, они возле корыта этого хрюкали", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник.
https://ria.ru/20210808/lnr-1744906718.html
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в мире, владимир зеленский, александр лукашенко, донбасс, ситуация в днр и лнр
13:44 09.08.2021
 
Лукашенко призвал Зеленского к прямым переговорам с ДНР и ЛНР

Президент Белоруссии Лукашенко: Зеленскому необходимо вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому необходимо вести прямые переговоры с самопровозглашенными республиками Донбасса.
"Ради жизни людей, ради территории я бы с идиотами разговаривал, понимаешь? У него проблема на его земле, на его территории. Если ты глава государства, ты должен решать свои вопросы (путем прямых переговоров – ред.). Да, кто-то так думает, кто-то этак и прочее. Но как только Донбасс будет украинским, все будут думать одинаково. Ты вернул территорию, ты спас людей… С идиотами надо разговаривать ради этого", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", мероприятие транслируют в прямом эфире белорусские телеканалы.
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 10:54
Киев вновь проигнорировал призывы к перемирию в Донбассе, заявили в ЛНР
Он заявил, что не поедет на переговоры в Польшу, где находятся белорусские оппозиционеры, а украинскому президенту Владимиру Зеленскому надо ехать в Луганск и Донецк и вести переговоры по урегулированию в Донбассе.
"Ушел тот президент (Петр Порошенко – ред.), пришел новый (Владимир Зеленский – ред.). Многое пообещал, войны не будет. Вы знаете, что он обещал. Так умри, но сделай. Сядь в вертолет и лети в Донецк, лети в Луганск. Лети, это твоя территория и веди себя там как, я не знаю, надменный какой-то король, не важно как… Вы говорите, я в Польшу не поеду вести переговоры и прочее, так это же в отношении меня и белорусского народа мерзавцы, они возле корыта этого хрюкали", - заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" в понедельник.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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В ЛНР прокомментировали заявления Зеленского о Донбассе
 
В миреВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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