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Во время ЧП во владикавказской больнице в реанимации был 71 пациент

Во время ЧП во владикавказской больнице в реанимации был 71 пациент - РИА Новости, 09.08.2021

Во время ЧП во владикавказской больнице в реанимации был 71 пациент

Во время аварии на кислородной станции в больнице Владикавказа в реанимации находился 71 пациент, сообщает Минздрав региона. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T20:47

2021-08-09T20:47

2021-08-09T22:33

владикавказ

происшествия

порыв кислородной трубы во владикавказской больнице

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ПЯТИГОРСК, 9 авг - РИА Новости. Во время аварии на кислородной станции в больнице Владикавказа в реанимации находился 71 пациент, сообщает Минздрав региона.Ранее власти сообщили о том, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов."в реанимационных блоках больницы на момент аварии находился 71 человек, 13 из них на инвазивной системе вентиляции легких", - сказано в сообщении.

владикавказ

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владикавказ, происшествия, порыв кислородной трубы во владикавказской больнице