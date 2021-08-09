https://ria.ru/20210809/patsienty-1745114021.html
Во время ЧП во владикавказской больнице в реанимации был 71 пациент
Во время ЧП во владикавказской больнице в реанимации был 71 пациент - РИА Новости, 09.08.2021
Во время ЧП во владикавказской больнице в реанимации был 71 пациент
Во время аварии на кислородной станции в больнице Владикавказа в реанимации находился 71 пациент, сообщает Минздрав региона. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T20:47
2021-08-09T20:47
2021-08-09T22:33
владикавказ
происшествия
порыв кислородной трубы во владикавказской больнице
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745111952_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_84909c5d981ffb9f3e88572ed199defc.jpg
ПЯТИГОРСК, 9 авг - РИА Новости. Во время аварии на кислородной станции в больнице Владикавказа в реанимации находился 71 пациент, сообщает Минздрав региона.Ранее власти сообщили о том, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка. В результате ЧП скончались девять пациентов."в реанимационных блоках больницы на момент аварии находился 71 человек, 13 из них на инвазивной системе вентиляции легких", - сказано в сообщении.
владикавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745111952_322:154:2847:2048_1920x0_80_0_0_03c27cefd6b2faf980ba1babf04bddc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, происшествия, порыв кислородной трубы во владикавказской больнице
20:47 09.08.2021 (обновлено: 22:33 09.08.2021)
Во время ЧП во владикавказской больнице в реанимации был 71 пациент
Во время аварии на кислородной станции в больнице во Владикавказе в реанимации находился 71 пациент