https://ria.ru/20210809/onlayn-sessiya-1745018068.html

Развитие индустрии впечатлений Дальнего Востока обсудят на онлайн-сессии

Развитие индустрии впечатлений Дальнего Востока обсудят на онлайн-сессии - РИА Новости, 09.08.2021

Развитие индустрии впечатлений Дальнего Востока обсудят на онлайн-сессии

Онлайн-сессия "Как превратить Дальний Восток в крупнейшего в Азии экспортера впечатлений" в рамках подготовки к ВЭФ-2021 состоится 10 августа в 09:00 по... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T12:08

2021-08-09T12:08

2021-08-09T12:08

фонд "росконгресс"

россия

восточный экономический форум — 2021

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Онлайн-сессия "Как превратить Дальний Восток в крупнейшего в Азии экспортера впечатлений" в рамках подготовки к ВЭФ-2021 состоится 10 августа в 09:00 по московскому времени, сообщает пресс-офис ВЭФ.Инициатором мероприятия выступает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики при поддержке Минвостокразвития России и Фонда Росконгресс."Сейчас очевиден высокий запрос российского туриста на отдых в регионах Дальнего Востока. Кроме того, макрорегион привлекает все большее внимание иностранного турбизнеса. Как реализовать потенциал регионов ДФО? Какие инструменты обеспечат привлечение инвестиций и ускоренное развитие инфраструктуры? Как продвигать достопримечательности Дальнего Востока и включить их в международные туристические маршруты? Эти и другие вопросы обсудят участники онлайн-сессии", - говорится в сообщении.Результаты дискуссии станут основой для формирования тематического раздела деловой программы VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке.Ссылка на прямую трансляцию мероприятия доступна на канале Фонда Росконгресс в YouTube

https://ria.ru/20210806/vystavka-1744648793.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд "росконгресс", россия, восточный экономический форум — 2021