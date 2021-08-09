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Развитие индустрии впечатлений Дальнего Востока обсудят на онлайн-сессии
Развитие индустрии впечатлений Дальнего Востока обсудят на онлайн-сессии - РИА Новости, 09.08.2021
Развитие индустрии впечатлений Дальнего Востока обсудят на онлайн-сессии
Онлайн-сессия "Как превратить Дальний Восток в крупнейшего в Азии экспортера впечатлений" в рамках подготовки к ВЭФ-2021 состоится 10 августа в 09:00 по... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T12:08
2021-08-09T12:08
фонд "росконгресс"
россия
восточный экономический форум — 2021
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Онлайн-сессия "Как превратить Дальний Восток в крупнейшего в Азии экспортера впечатлений" в рамках подготовки к ВЭФ-2021 состоится 10 августа в 09:00 по московскому времени, сообщает пресс-офис ВЭФ.Инициатором мероприятия выступает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики при поддержке Минвостокразвития России и Фонда Росконгресс."Сейчас очевиден высокий запрос российского туриста на отдых в регионах Дальнего Востока. Кроме того, макрорегион привлекает все большее внимание иностранного турбизнеса. Как реализовать потенциал регионов ДФО? Какие инструменты обеспечат привлечение инвестиций и ускоренное развитие инфраструктуры? Как продвигать достопримечательности Дальнего Востока и включить их в международные туристические маршруты? Эти и другие вопросы обсудят участники онлайн-сессии", - говорится в сообщении.Результаты дискуссии станут основой для формирования тематического раздела деловой программы VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке.Ссылка на прямую трансляцию мероприятия доступна на канале Фонда Росконгресс в YouTube
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фонд "росконгресс", россия, восточный экономический форум — 2021
12:08 09.08.2021
 

Развитие индустрии впечатлений Дальнего Востока обсудят на онлайн-сессии

© Фото : пресс-офис ВЭФРазвитие индустрии впечатлений Дальнего Востока обсудят на онлайн-сессии
Развитие индустрии впечатлений Дальнего Востока обсудят на онлайн-сессии - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : пресс-офис ВЭФ
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Онлайн-сессия "Как превратить Дальний Восток в крупнейшего в Азии экспортера впечатлений" в рамках подготовки к ВЭФ-2021 состоится 10 августа в 09:00 по московскому времени, сообщает пресс-офис ВЭФ.
Инициатором мероприятия выступает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики при поддержке Минвостокразвития России и Фонда Росконгресс.
Флаг фонда Росконгресс на фоне логотипа Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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Выставка "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ откроется 2 сентября
"Сейчас очевиден высокий запрос российского туриста на отдых в регионах Дальнего Востока. Кроме того, макрорегион привлекает все большее внимание иностранного турбизнеса. Как реализовать потенциал регионов ДФО? Какие инструменты обеспечат привлечение инвестиций и ускоренное развитие инфраструктуры? Как продвигать достопримечательности Дальнего Востока и включить их в международные туристические маршруты? Эти и другие вопросы обсудят участники онлайн-сессии", - говорится в сообщении.
Результаты дискуссии станут основой для формирования тематического раздела деловой программы VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке.
Ссылка на прямую трансляцию мероприятия доступна на канале Фонда Росконгресс в YouTube
 
Фонд "Росконгресс"РоссияВосточный экономический форум — 2021
 
 
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