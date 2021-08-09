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Наука
https://ria.ru/20210809/observatoriya-1744979446.html
Россия подпишет соглашения с четырьмя странами по созданию обсерватории
Россия подпишет соглашения с четырьмя странами по созданию обсерватории - РИА Новости, 09.08.2021
Россия подпишет соглашения с четырьмя странами по созданию обсерватории
Россия готовится подписать межправительственные соглашения с Китаем, Южной Кореей, Францией и Италией об их участии в создании астрофизической космической... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T03:05
2021-08-09T03:05
наука
италия
китай
южная корея
франция
космос - риа наука
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россия готовится подписать межправительственные соглашения с Китаем, Южной Кореей, Францией и Италией об их участии в создании астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон"), сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.По ее словам, за последние два года интерес к проекту "Миллиметрон" со стороны международного сообщества существенно вырос."Это связано и с успехами в создании обсерватории и с тем, что был закрыт крупный зарубежный проект SPICA, который в какой-то степени был конкурирующим для "Миллиметрона", - пояснила Лихачева.Она полагает, что список стран продолжит расширяться."Недавно проектом заинтересовались коллеги из Испании - это Испанская национальная обсерватория и обсерватория Yebes", - добавила ученая.Ранее Лихачева рассказывала РИА Новости, что Южная Корея может помочь проекту сетью наземных антенн миллиметрового диапазона и гетеродинными приемниками с широкополосным смесителем, Китай и кооперация ученых из Франции, Швеции и Нидерландов - матричными приемниками, Италия - длинноволновым матричным спектрометром.Обсерватория "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.В 2013 году планировалось, что запуск "Миллиметрона" состоится в 2019 году. Согласно информации на сайте проекта, обсерваторию намечается вывести на орбиту ракетой-носителем "Ангара" с космодрома Восточный в 2029 году.
https://ria.ru/20201214/observatoriya-1589143224.html
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италия, китай, южная корея, франция, космос - риа наука, россия
03:05 09.08.2021
 
Россия подпишет соглашения с четырьмя странами по созданию обсерватории

Россия готовится подписать соглашения с четырьмя странами по созданию обсерватории "Спектр-М"

© Millimetron Проект крупнейшего виртуального радиотелескопа «Миллиметрон»
 Проект крупнейшего виртуального радиотелескопа «Миллиметрон»
© Millimetron
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россия готовится подписать межправительственные соглашения с Китаем, Южной Кореей, Францией и Италией об их участии в создании астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон"), сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.
"На данный момент проводится формализация сотрудничества с Китаем, Южной Кореей, Францией и Италией на государственном уровне, то есть готовятся к подписанию соответствующие межправительственные соглашения, где будет прописана конкретная роль каждой страны-участницы проекта на основе ранее достигнутых договоренностей", - сказала она.
По ее словам, за последние два года интерес к проекту "Миллиметрон" со стороны международного сообщества существенно вырос.
"Это связано и с успехами в создании обсерватории и с тем, что был закрыт крупный зарубежный проект SPICA, который в какой-то степени был конкурирующим для "Миллиметрона", - пояснила Лихачева.
Она полагает, что список стран продолжит расширяться.
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"Недавно проектом заинтересовались коллеги из Испании - это Испанская национальная обсерватория и обсерватория Yebes", - добавила ученая.
Ранее Лихачева рассказывала РИА Новости, что Южная Корея может помочь проекту сетью наземных антенн миллиметрового диапазона и гетеродинными приемниками с широкополосным смесителем, Китай и кооперация ученых из Франции, Швеции и Нидерландов - матричными приемниками, Италия - длинноволновым матричным спектрометром.
Обсерватория "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.
В 2013 году планировалось, что запуск "Миллиметрона" состоится в 2019 году. Согласно информации на сайте проекта, обсерваторию намечается вывести на орбиту ракетой-носителем "Ангара" с космодрома Восточный в 2029 году.
Кавказ, Специальная Астрофизическая Обсерватория (САО)
7 июля, 03:31Наука
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НаукаИталияКитайЮжная КореяФранцияКосмос - РИА НаукаРоссия
 
 
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