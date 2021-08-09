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В Китае четыре человека погибли при обрушении здания
В Китае четыре человека погибли при обрушении здания - РИА Новости, 09.08.2021
В Китае четыре человека погибли при обрушении здания
Четыре человека погибли, еще семь получили ранения при обрушении верхнего этажа офисного здания в городе Харбин, столице провинции Хэйлунцзян на северо-востоке... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T11:48
2021-08-09T11:48
2021-08-09T11:48
в мире
китай
харбин
хэйлунцзян
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще семь получили ранения при обрушении верхнего этажа офисного здания в городе Харбин, столице провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.Отмечается, что несчастный случай произошел в воскресенье около 15.10 по местному времени (10.10 мск), когда верхний седьмой этаж здания обрушился во время проведения гидроизоляционных работ, в результате чего 11 человек оказались под завалами.Сообщается, что здание принадлежит местной инвестиционной компании. Ведется расследование происшествия.
https://ria.ru/20210725/indiya-1742815645.html
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в мире, китай, харбин, хэйлунцзян
В Китае четыре человека погибли при обрушении здания
Синьхуа: в Китае четыре человека погибли при обрушении здания, еще семь пострадали