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В Китае четыре человека погибли при обрушении здания

В Китае четыре человека погибли при обрушении здания - РИА Новости, 09.08.2021

В Китае четыре человека погибли при обрушении здания

Четыре человека погибли, еще семь получили ранения при обрушении верхнего этажа офисного здания в городе Харбин, столице провинции Хэйлунцзян на северо-востоке... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T11:48

2021-08-09T11:48

2021-08-09T11:48

в мире

китай

харбин

хэйлунцзян

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще семь получили ранения при обрушении верхнего этажа офисного здания в городе Харбин, столице провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.Отмечается, что несчастный случай произошел в воскресенье около 15.10 по местному времени (10.10 мск), когда верхний седьмой этаж здания обрушился во время проведения гидроизоляционных работ, в результате чего 11 человек оказались под завалами.Сообщается, что здание принадлежит местной инвестиционной компании. Ведется расследование происшествия.

https://ria.ru/20210725/indiya-1742815645.html

китай

харбин

хэйлунцзян

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в мире, китай, харбин, хэйлунцзян