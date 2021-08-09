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Кировская область
Кировская область
https://ria.ru/20210809/obrazovanie-1745025456.html
Васильев рассказал о развитии образования в Кировской области
Васильев рассказал о развитии образования в Кировской области - РИА Новости, 09.08.2021
Васильев рассказал о развитии образования в Кировской области
Губернатор Кировской области Игорь Васильев рассказал о перспективах развития образования в регионе, назвав основной задачей приведение в порядок всех школ... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T12:44
2021-08-09T12:44
кировская область
общество
образование - общество
школа
кировская область
владимир путин
игорь васильев
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев рассказал о перспективах развития образования в регионе, назвав основной задачей приведение в порядок всех школ региона, сообщает пресс-служба областного правительства.Глава Кировской области на минувшей неделе встретился с руководителями учебных заведений региона и обсудил самые актуальные проблемы системы образования, способы их решения и пути развития отрасли."В первую очередь, мы продолжаем работать над развитием современной школьной инфраструктуры: уже построено шесть новых школ, а в планах на ближайшие годы – строить не менее одной школы ежегодно. Уже подписано соглашение на строительство еще шести учебных заведений", - цитирует пресс-служба слова Васильева.Он отметил, что также необходимо "поддерживать в надлежащем состоянии уже действующие школы". "Сегодня в области около 70% школьных зданий нуждаются в капитальном ремонте – ситуацию нужно менять, и у нас появляются новые возможности для этого. В этом году по поручению президента Владимира Путина стартует масштабная программа по капитальному ремонту средних учебных учреждений. Прежде всего она коснется сельских школ. На областном уровне мы заранее прорабатываем механизмы ее реализации на местах, чтобы сделать понятной и открытой для всех муниципалитетов", - подчеркнул губернатор.Первые 17 объектов, как ожидается, будут сданы к сентябрю 2022 года. После проведения ремонтных работ в школах должно появиться новое оборудование, современные лаборатории и кабинеты иностранных языков, новые учебные курсы. Для этого, по словам Васильева, одновременно с капремонтом нужно запускать программы переподготовки педагогических кадров."Особого внимания требует решение проблемы дефицита молодых специалистов, особенно в сельской местности. Главный ресурс улучшения ситуации – повышение доступности жилья, в том числе служебного. Мы эту проблему будем решать комплексно – только усилий региона сейчас для ее решения недостаточно, вопрос необходимо поднимать на федеральном уровне", - сказал губернатор Кировской области, отметив, что также необходимо повышать престиж профессии учителя и увеличивать зарплату работников сферы образования.Он подчеркнул, что система образования должна отвечать запросам реального сектора экономики. "Кировская область – один из лидеров по темпам развития промышленности в Приволжье, поэтому потребность в высококвалифицированных рабочих будет только нарастать, а дефицит сварщиков, слесарей, строителей ощущается уже сегодня. Для того, чтобы закрыть эту потребность, будем обновлять оборудование в образовательных учреждениях, более активно вовлекать в учебный процесс будущих работодателей, решать вопрос с отсрочкой от службы в армии для ребят, получивших рабочую профессию", - сказал Васильев.Губернатор Кировской области заявил, что все инициативы, озвученные в ходе обсуждения с руководителями региональных учебных заведений, будут учтены в работе комиссии Госсовета по образованию, которую он возглавляет.
https://ria.ru/20210728/shkola-1743283189.html
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общество, образование - общество, школа, кировская область, владимир путин, игорь васильев, россия
12:44 09.08.2021
 
Васильев рассказал о развитии образования в Кировской области

Губернатор Кировской области Васильев назвал приведение в порядок всех школ региона основной задачей

© Фото : предоставлено правительством Кировской областиВрио губернатора Кировской области Игорь Васильев
Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : предоставлено правительством Кировской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев рассказал о перспективах развития образования в регионе, назвав основной задачей приведение в порядок всех школ региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
Глава Кировской области на минувшей неделе встретился с руководителями учебных заведений региона и обсудил самые актуальные проблемы системы образования, способы их решения и пути развития отрасли.
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"В первую очередь, мы продолжаем работать над развитием современной школьной инфраструктуры: уже построено шесть новых школ, а в планах на ближайшие годы – строить не менее одной школы ежегодно. Уже подписано соглашение на строительство еще шести учебных заведений", - цитирует пресс-служба слова Васильева.
Он отметил, что также необходимо "поддерживать в надлежащем состоянии уже действующие школы". "Сегодня в области около 70% школьных зданий нуждаются в капитальном ремонте – ситуацию нужно менять, и у нас появляются новые возможности для этого. В этом году по поручению президента Владимира Путина стартует масштабная программа по капитальному ремонту средних учебных учреждений. Прежде всего она коснется сельских школ. На областном уровне мы заранее прорабатываем механизмы ее реализации на местах, чтобы сделать понятной и открытой для всех муниципалитетов", - подчеркнул губернатор.
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Первые 17 объектов, как ожидается, будут сданы к сентябрю 2022 года. После проведения ремонтных работ в школах должно появиться новое оборудование, современные лаборатории и кабинеты иностранных языков, новые учебные курсы. Для этого, по словам Васильева, одновременно с капремонтом нужно запускать программы переподготовки педагогических кадров.
"Особого внимания требует решение проблемы дефицита молодых специалистов, особенно в сельской местности. Главный ресурс улучшения ситуации – повышение доступности жилья, в том числе служебного. Мы эту проблему будем решать комплексно – только усилий региона сейчас для ее решения недостаточно, вопрос необходимо поднимать на федеральном уровне", - сказал губернатор Кировской области, отметив, что также необходимо повышать престиж профессии учителя и увеличивать зарплату работников сферы образования.
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Он подчеркнул, что система образования должна отвечать запросам реального сектора экономики. "Кировская область – один из лидеров по темпам развития промышленности в Приволжье, поэтому потребность в высококвалифицированных рабочих будет только нарастать, а дефицит сварщиков, слесарей, строителей ощущается уже сегодня. Для того, чтобы закрыть эту потребность, будем обновлять оборудование в образовательных учреждениях, более активно вовлекать в учебный процесс будущих работодателей, решать вопрос с отсрочкой от службы в армии для ребят, получивших рабочую профессию", - сказал Васильев.
Губернатор Кировской области заявил, что все инициативы, озвученные в ходе обсуждения с руководителями региональных учебных заведений, будут учтены в работе комиссии Госсовета по образованию, которую он возглавляет.
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