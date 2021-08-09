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НЛМК приостановил работу конвертерного цеха из-за возгорания

НЛМК приостановил работу конвертерного цеха из-за возгорания - РИА Новости, 09.08.2021

НЛМК приостановил работу конвертерного цеха из-за возгорания

На Новолипецком металлургическом комбинате (входит в группу НЛМК) произошел хлопок в здании кислородно-распределительного пункта, работа конвертерного цеха N2... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T12:11

2021-08-09T12:11

2021-08-09T12:11

происшествия

новолипецкий металлургический комбинат

липецк

владимир лисин

россия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. На Новолипецком металлургическом комбинате (входит в группу НЛМК) произошел хлопок в здании кислородно-распределительного пункта, работа конвертерного цеха N2 временно приостановлена, сообщил РИА Новости представитель НЛМК.Ранее в понедельник представитель ГУМЧС по региону сообщил РИА Новости, что информация о возгорании поступила спасателями в 9.59 мск. В 10.40 пожар был локализован на площади 40 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет. По его словам, причины пожара выясняются.Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 79,3% его акций. По итогам 2020 года НЛМК увеличил выпуск стали на 1% - до 15,83 миллиона тонн.

https://ria.ru/20210531/sverkhpribyl-1734903737.html

липецк

россия

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происшествия, новолипецкий металлургический комбинат, липецк, владимир лисин, россия