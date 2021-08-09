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НЛМК приостановил работу конвертерного цеха из-за возгорания
НЛМК приостановил работу конвертерного цеха из-за возгорания - РИА Новости, 09.08.2021
НЛМК приостановил работу конвертерного цеха из-за возгорания
На Новолипецком металлургическом комбинате (входит в группу НЛМК) произошел хлопок в здании кислородно-распределительного пункта, работа конвертерного цеха N2... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T12:11
2021-08-09T12:11
происшествия
новолипецкий металлургический комбинат
липецк
владимир лисин
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. На Новолипецком металлургическом комбинате (входит в группу НЛМК) произошел хлопок в здании кислородно-распределительного пункта, работа конвертерного цеха N2 временно приостановлена, сообщил РИА Новости представитель НЛМК.Ранее в понедельник представитель ГУМЧС по региону сообщил РИА Новости, что информация о возгорании поступила спасателями в 9.59 мск. В 10.40 пожар был локализован на площади 40 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет. По его словам, причины пожара выясняются.Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 79,3% его акций. По итогам 2020 года НЛМК увеличил выпуск стали на 1% - до 15,83 миллиона тонн.
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происшествия, новолипецкий металлургический комбинат, липецк, владимир лисин, россия
12:11 09.08.2021
 
НЛМК приостановил работу конвертерного цеха из-за возгорания

Представитель НЛМК: комбинат приостановил работу конвертерного цеха N2 из-за хлопка и возгорания

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДомна №6 Новолипецкого металлургического комбината
Домна №6 Новолипецкого металлургического комбината - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. На Новолипецком металлургическом комбинате (входит в группу НЛМК) произошел хлопок в здании кислородно-распределительного пункта, работа конвертерного цеха N2 временно приостановлена, сообщил РИА Новости представитель НЛМК.
"9 августа в 10:00 на территории кислородного цеха НЛМК произошел хлопок, в результате было повреждено здание кислородно-распределительного пункта с возгоранием кровли. Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Проводится анализ причин инцидента и оценка влияния на производство. Временно приостановлена работа конвертерного цеха N2", - сказал собеседник РИА Новости.
Ранее в понедельник представитель ГУМЧС по региону сообщил РИА Новости, что информация о возгорании поступила спасателями в 9.59 мск. В 10.40 пожар был локализован на площади 40 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет. По его словам, причины пожара выясняются.
Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 79,3% его акций. По итогам 2020 года НЛМК увеличил выпуск стали на 1% - до 15,83 миллиона тонн.
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ПроисшествияНоволипецкий металлургический комбинатЛипецкВладимир ЛисинРоссия
 
 
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