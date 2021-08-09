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В Мали убили более 50 мирных жителей при нападении террористов

В Мали убили более 50 мирных жителей при нападении террористов - РИА Новости, 09.08.2021

В Мали убили более 50 мирных жителей при нападении террористов

Число жертв серии террористических нападений на севере Мали превысило 50 человек, сообщает издание Journal du Mali со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T13:43

2021-08-09T13:43

2021-08-09T13:51

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Число жертв серии террористических нападений на севере Мали превысило 50 человек, сообщает издание Journal du Mali со ссылкой на местные власти.Нападению в ночь на понедельник подверглись три деревни в регионе Гао на границе с Нигером. Префектура округа Ансонго сообщила о 51 убитом и нескольких раненых. Кроме того, нападавшие угнали из деревень скот, разграбили и подожгли дома.В пострадавшие районы для восстановления безопасности направлены подразделения малийской армии.Мали в составе африканского региона Сахель является одной из самых проблемных стран на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура "Сахельская пятерка" (G5), в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.

https://ria.ru/20210803/mali-1744227365.html

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в мире, мали, нигер, африка