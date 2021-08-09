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WP: напавший на полицейского у Пентагона до этого преследовал соседей
WP: напавший на полицейского у Пентагона до этого преследовал соседей - РИА Новости, 09.08.2021
WP: напавший на полицейского у Пентагона до этого преследовал соседей
Напавший на этой неделе на полицейского около здания Пентагона Остин Ланц до этого преследовал соседей, сообщила газета Washington Post. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T01:11
2021-08-09T01:11
в мире
пентагон
сша
стрельба у здания пентагона
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Напавший на этой неделе на полицейского около здания Пентагона Остин Ланц до этого преследовал соседей, сообщила газета Washington Post.Ланц 3 августа напал с ножом на полицейского на парковке Пентагона и нанес ему смертельные ранения. Пострадал еще один прохожий. После этого Ланц отобрал у раненного полицейского оружие и покончил с собой.По данным газеты, 27-летний Ланц оставлял загадочные записки паре, жившей рядом с ним. Соседи позвонили в полицию, но там им сказали лишь приобрести камеры видеонаблюдения.Кроме того, Ланц однажды прикрепил большой плакат к дверям соседа, а в другой раз оставил возле его двери бутылку с соком и сигарету. Наконец, в апреле 2021 года Ланц залез в дом к соседям. Он ничего не украл и никому не причинил вреда, но был задержан полицией за незаконное проникновение в жилище. В полицейском участке он обругал полицейских, за что получил дополнительные обвинения. Впоследствии его отпустили.По словам соседа Филипа Брента, он не удивлен, что Ланц оказался нападавшим у Пентагона. "Он на нас смотрел самым пугающим, неприятным взглядом и махал нам", - рассказал Брент.
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в мире, пентагон, сша, стрельба у здания пентагона
01:11 09.08.2021
 
WP: напавший на полицейского у Пентагона до этого преследовал соседей

Washington Post: напавший на полицейского у Пентагона Остин Ланц до этого преследовал соседей

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
CC BY 2.0 / gregwest98 /
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Напавший на этой неделе на полицейского около здания Пентагона Остин Ланц до этого преследовал соседей, сообщила газета Washington Post.
Ланц 3 августа напал с ножом на полицейского на парковке Пентагона и нанес ему смертельные ранения. Пострадал еще один прохожий. После этого Ланц отобрал у раненного полицейского оружие и покончил с собой.
По данным газеты, 27-летний Ланц оставлял загадочные записки паре, жившей рядом с ним. Соседи позвонили в полицию, но там им сказали лишь приобрести камеры видеонаблюдения.
Кроме того, Ланц однажды прикрепил большой плакат к дверям соседа, а в другой раз оставил возле его двери бутылку с соком и сигарету. Наконец, в апреле 2021 года Ланц залез в дом к соседям. Он ничего не украл и никому не причинил вреда, но был задержан полицией за незаконное проникновение в жилище. В полицейском участке он обругал полицейских, за что получил дополнительные обвинения. Впоследствии его отпустили.
По словам соседа Филипа Брента, он не удивлен, что Ланц оказался нападавшим у Пентагона. "Он на нас смотрел самым пугающим, неприятным взглядом и махал нам", - рассказал Брент.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 21:35
ФБР раскрыло подробности инцидента со стрельбой у Пентагона
 
В миреПентагонСШАСтрельба у здания Пентагона
 
 
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