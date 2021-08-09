https://ria.ru/20210809/napadenie-1744976732.html

WP: напавший на полицейского у Пентагона до этого преследовал соседей

WP: напавший на полицейского у Пентагона до этого преследовал соседей - РИА Новости, 09.08.2021

WP: напавший на полицейского у Пентагона до этого преследовал соседей

Напавший на этой неделе на полицейского около здания Пентагона Остин Ланц до этого преследовал соседей, сообщила газета Washington Post. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T01:11

2021-08-09T01:11

2021-08-09T01:11

в мире

пентагон

сша

стрельба у здания пентагона

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg

ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Напавший на этой неделе на полицейского около здания Пентагона Остин Ланц до этого преследовал соседей, сообщила газета Washington Post.Ланц 3 августа напал с ножом на полицейского на парковке Пентагона и нанес ему смертельные ранения. Пострадал еще один прохожий. После этого Ланц отобрал у раненного полицейского оружие и покончил с собой.По данным газеты, 27-летний Ланц оставлял загадочные записки паре, жившей рядом с ним. Соседи позвонили в полицию, но там им сказали лишь приобрести камеры видеонаблюдения.Кроме того, Ланц однажды прикрепил большой плакат к дверям соседа, а в другой раз оставил возле его двери бутылку с соком и сигарету. Наконец, в апреле 2021 года Ланц залез в дом к соседям. Он ничего не украл и никому не причинил вреда, но был задержан полицией за незаконное проникновение в жилище. В полицейском участке он обругал полицейских, за что получил дополнительные обвинения. Впоследствии его отпустили.По словам соседа Филипа Брента, он не удивлен, что Ланц оказался нападавшим у Пентагона. "Он на нас смотрел самым пугающим, неприятным взглядом и махал нам", - рассказал Брент.

https://ria.ru/20210804/fbr-1744418493.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, пентагон, сша, стрельба у здания пентагона