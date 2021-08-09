https://ria.ru/20210809/napadanie-1744980157.html

СМИ: в Буркина-Фасо 12 силовиков погибли при нападении боевиков

СМИ: в Буркина-Фасо 12 силовиков погибли при нападении боевиков - РИА Новости, 09.08.2021

СМИ: в Буркина-Фасо 12 силовиков погибли при нападении боевиков

Двенадцать военнослужащих и жандармов погибли при нападении боевиков в западноафриканской стране Буркина-Фасо, сообщает местная радиостанция Radio Oméga со... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T03:14

2021-08-09T03:14

2021-08-09T03:14

в мире

буркина-фасо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/103094/27/1030942731_0:165:2000:1290_1920x0_80_0_0_60a5d649e8768e27b6d4bd80f01a5355.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Двенадцать военнослужащих и жандармов погибли при нападении боевиков в западноафриканской стране Буркина-Фасо, сообщает местная радиостанция Radio Oméga со ссылкой на источник в структурах безопасности.По словам источника, вооруженные люди напали на силовиков в воскресенье в северной провинции Суру. Погибли семь военных и пять жандармов.Еще семь бойцов Сил обороны и безопасности Буркина-Фасо (DFS) пропали без вести.

https://ria.ru/20210624/ubiystvo-1738454079.html

буркина-фасо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, буркина-фасо