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СМИ: в Буркина-Фасо 12 силовиков погибли при нападении боевиков
СМИ: в Буркина-Фасо 12 силовиков погибли при нападении боевиков - РИА Новости, 09.08.2021
СМИ: в Буркина-Фасо 12 силовиков погибли при нападении боевиков
Двенадцать военнослужащих и жандармов погибли при нападении боевиков в западноафриканской стране Буркина-Фасо, сообщает местная радиостанция Radio Oméga со... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T03:14
2021-08-09T03:14
2021-08-09T03:14
в мире
буркина-фасо
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Двенадцать военнослужащих и жандармов погибли при нападении боевиков в западноафриканской стране Буркина-Фасо, сообщает местная радиостанция Radio Oméga со ссылкой на источник в структурах безопасности.По словам источника, вооруженные люди напали на силовиков в воскресенье в северной провинции Суру. Погибли семь военных и пять жандармов.Еще семь бойцов Сил обороны и безопасности Буркина-Фасо (DFS) пропали без вести.
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в мире, буркина-фасо
СМИ: в Буркина-Фасо 12 силовиков погибли при нападении боевиков
Radio Omega: в Буркина-Фасо 12 силовиков погибли при нападении боевиков