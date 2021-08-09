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Путин учредил орден и медаль для деятелей культуры
Путин учредил орден и медаль для деятелей культуры - РИА Новости, 09.08.2021
Путин учредил орден и медаль для деятелей культуры
Президент России Владимир Путин учредил орден "За заслуги в культуре и искусстве" и медаль "За труды в культуре и искусстве", соответствующий указ опубликован... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T19:10
2021-08-09T19:10
2021-08-09T19:18
культура
владимир путин
новости культуры
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин учредил орден "За заслуги в культуре и искусстве" и медаль "За труды в культуре и искусстве", соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации."В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю учредить орден "За заслуги в культуре и искусстве" и медаль "За труды в культуре и искусстве", - говорится в документе.
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владимир путин, новости культуры, россия
19:10 09.08.2021 (обновлено: 19:18 09.08.2021)
Путин учредил орден и медаль для деятелей культуры
Путин учредил орден "За заслуги в культуре и искусстве" и медаль "За труды в культуре и искусстве"