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Путин учредил орден и медаль для деятелей культуры

Путин учредил орден и медаль для деятелей культуры - РИА Новости, 09.08.2021

Путин учредил орден и медаль для деятелей культуры

Президент России Владимир Путин учредил орден "За заслуги в культуре и искусстве" и медаль "За труды в культуре и искусстве", соответствующий указ опубликован... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T19:10

2021-08-09T19:10

2021-08-09T19:18

культура

владимир путин

новости культуры

россия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин учредил орден "За заслуги в культуре и искусстве" и медаль "За труды в культуре и искусстве", соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации."В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю учредить орден "За заслуги в культуре и искусстве" и медаль "За труды в культуре и искусстве", - говорится в документе.

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владимир путин, новости культуры, россия