https://ria.ru/20210809/muzei-1745110691.html

Ольга Любимова посетила строительство культурного комплекса в Севастополе

Ольга Любимова посетила строительство культурного комплекса в Севастополе - РИА Новости, 09.08.2021

Ольга Любимова посетила строительство культурного комплекса в Севастополе

Министр культуры РФ Ольга Любимова обсудила с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым развитие сферы культуры в регионе и посетила ключевые строительные... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T20:54

2021-08-09T20:54

2021-08-09T20:54

михаил развожаев

новости культуры

ольга любимова

культура

севастополь

херсонес таврический (заповедник)

музеи

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова обсудила с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым развитие сферы культуры в регионе и посетила ключевые строительные площадки.Министр и глава региона осмотрели строительные площадки Театра оперы и балета, Академии хореографии и музея, входящих в состав комплекса. Главе ведомства рассказали о ходе работ и сроках их завершения. Развожаев отметил, что строительство объектов ведется с опережением сроков.Также в рамках реализации проекта будет построена Российская государственная художественная галерея. Она объединит два направления: художественное и военно-историческое.Министру рассказали, что к 2023 году планируется построить Театр оперы и балета, общая площадь здания превысит 60 тысяч квадратных метров. Также запланировано расширение сцены Академии хореографии. После ввода в эксплуатацию в ней смогут обучаться 250 человек. В рамках рабочей поездки Ольга Любимова также посетила Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический". Там планируется создать историко-археологический парк. В его состав войдут Международный археологический центр, профессиональная система конференц-залов, выставочные пространства, рекреационные зоны и интерактивные площадки. Фондовые коллекции будут показывать в новых музеях Античности, Византии и Истории христианства.В настоящее время, по словам директора музея-заповедника Елены Морозовой, его посещают в среднем более 750 тысяч человек в год.

https://ria.ru/20200730/1575184318.html

севастополь

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михаил развожаев, новости культуры, ольга любимова, севастополь, херсонес таврический (заповедник), музеи