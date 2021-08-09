Ольга Любимова посетила строительство культурного комплекса в Севастополе
© Фото : пресс-служба Министерства культурыМинистр культуры Ольга Любимова посетила культурно-образовательный и музейный комплекс в Севастополе
© Фото : пресс-служба Министерства культуры
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова обсудила с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым развитие сферы культуры в регионе и посетила ключевые строительные площадки.
Министр и глава региона осмотрели строительные площадки Театра оперы и балета, Академии хореографии и музея, входящих в состав комплекса. Главе ведомства рассказали о ходе работ и сроках их завершения. Развожаев отметил, что строительство объектов ведется с опережением сроков.
"Культурный комплекс создается по поручению президента, — сказал он. — Все цели будут достигнуты только если качественно решить насущные вопросы, к примеру, привлечение сильных профильных кадров в город, благоустройство и комфорт близлежащих территорий, грамотные транспортные развязки. Именно с таким, комплексным, подходом развиваем город".
Также в рамках реализации проекта будет построена Российская государственная художественная галерея. Она объединит два направления: художественное и военно-историческое.
© Фото : пресс-служба Министерства культурыМинистр культуры Ольга Любимова посетила культурно-образовательный и музейный комплекс в Севастополе
© Фото : пресс-служба Министерства культуры
Министр культуры Ольга Любимова посетила культурно-образовательный и музейный комплекс в Севастополе
"Для нас главное – это концепция Российской государственной художественной галереи, – отметила Любимова. – Не раз на совещаниях мы обсуждали, что нужно прислушиваться к мнению жителей города и, помимо художественной части, большой блок в музее посвятим истории города, военным подвигам. Все это будет представлено в современных интерактивных форматах".
Министру рассказали, что к 2023 году планируется построить Театр оперы и балета, общая площадь здания превысит 60 тысяч квадратных метров.
Также запланировано расширение сцены Академии хореографии. После ввода в эксплуатацию в ней смогут обучаться 250 человек.
© Фото : пресс-служба Министерства культурыГубернатор Севастополя Михаил Развожаев и министр культуры Ольга Любимова во время встречи
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев и министр культуры Ольга Любимова во время встречи
© Фото : пресс-служба Министерства культуры
© Фото : пресс-служба Министерства культурыСтроительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Севастополе
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Строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Севастополе
© Фото : пресс-служба Министерства культуры
© Фото : пресс-служба Министерства культурыРаскопки на новой территории в музее-заповеднике "Херсонес Таврический"
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Раскопки на новой территории в музее-заповеднике "Херсонес Таврический"
© Фото : пресс-служба Министерства культуры
1 из 3
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев и министр культуры Ольга Любимова во время встречи
© Фото : пресс-служба Министерства культуры
2 из 3
Строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Севастополе
© Фото : пресс-служба Министерства культуры
3 из 3
Раскопки на новой территории в музее-заповеднике "Херсонес Таврический"
© Фото : пресс-служба Министерства культуры
В рамках рабочей поездки Ольга Любимова также посетила Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический". Там планируется создать историко-археологический парк. В его состав войдут Международный археологический центр, профессиональная система конференц-залов, выставочные пространства, рекреационные зоны и интерактивные площадки. Фондовые коллекции будут показывать в новых музеях Античности, Византии и Истории христианства.
В настоящее время, по словам директора музея-заповедника Елены Морозовой, его посещают в среднем более 750 тысяч человек в год.
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