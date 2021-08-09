https://ria.ru/20210809/muftiy-1744999788.html

Российский муфтий призвал встретить мусульманский новый год добрыми делами

Российский муфтий призвал встретить мусульманский новый год добрыми делами - РИА Новости, 09.08.2021

Российский муфтий призвал встретить мусульманский новый год добрыми делами

Мусульмане встречают новый 1443 год по Хиджре - исламскому летоисчислению, отсчет которого ведется со дня, когда пророк Мухаммед переселился из Мекки в Медину,... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T10:25

2021-08-09T10:25

2021-08-09T10:25

религия

справки

медина

пророк мухаммед

новый год

рушан аббясов

земля

россия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мусульмане встречают новый 1443 год по Хиджре - исламскому летоисчислению, отсчет которого ведется со дня, когда пророк Мухаммед переселился из Мекки в Медину, широкого празднования у верующих в этот день нет, его следует посвятить молитве и благим делам, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Рушан Аббясов."Хиджра переводится с арабского как "переселение". Это день, когда пророк Мухаммед переселился из Мекки в Медину. В Медине начался новый отсчет времени мусульманской общины, которую он возглавил. Традиции широкого празднования Нового года у мусульман нет. С точки зрения ислама, это один из заповедных месяцев, когда можно дополнительно поститься, молиться и совершать много благих дел. Этот месяц ознаменован памятью пророков и посланников, поэтому считается, что его нужно наполнить добродетелью", - рассказал муфтий.Пророк Мухаммед и его приверженцы в результате гонений язычников переселились из Мекки в Ясриб (Медина) 16 июля 622 года от Рождества Христова. По велению халифа Омара ибн аль-Хаттаба в 637 году этот день стал первым днем нового летосчисления. Мусульманский год не привязан к сезонам, месяцы в нем могут перемещаться по всем временам года.В основе Хиджры лежит лунный годичный цикл — 12 лунных месяцев, 12 оборотов Луны вокруг Земли (длина года составляет 354-355 дней). Месяц начинается с рождением новой луны и длится 29-30 дней. Поэтому по сравнению с солнечным календарем в Хиджре ежегодно происходит сдвиг назад на 10-12 дней. Названия месяцев исламского календаря сохранились те же, что и в древнем солнечно-лунном арабском календаре. Нечетные месяцы имеют по 30 дней, а все четные — по 29. Исключение составляет 12-й месяц, в котором в високосные годы также 30 дней. Отсчет суток в мусульманском календаре ведется с момента захода солнца.Новый год по хиджре знаменует начало священного месяца Мухаррам - первого месяца мусульманского календаря. Первые десять дней мухаррама считаются благословенными для всех хороших начинаний (в том числе и для заключения браков). Как и Рамадан, это месяц раздачи милостыни в пользу неимущих, на благоустройство мечетей. Считается, что как верующий проведет этот первый месяц года, так и пройдет весь год.В день наступления нового года священнослужители желают всем мусульманам мира, добра и благополучия, благости и милостей Всевышнего Аллаха.

https://ria.ru/20210730/muftiy-1743673403.html

https://ria.ru/20210729/vaktsiny-1743413977.html

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справки, медина, пророк мухаммед, новый год, рушан аббясов, земля, россия, религия