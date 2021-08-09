https://ria.ru/20210809/mh17-1745064769.html

В Нидерландах привлекли нового прокурора к делу о крушении рейса MH17

В Нидерландах привлекли нового прокурора к делу о крушении рейса MH17 - РИА Новости, 09.08.2021

В Нидерландах привлекли нового прокурора к делу о крушении рейса MH17

Прокуратура Нидерландов привлекла нового прокурора к делу о крушении самолета рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, говорится в заявлении ведомства в... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T15:40

2021-08-09T15:40

2021-08-09T15:40

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нидерланды

донбасс

mh17. расследование

россия

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ПАРИЖ, 9 авг - РИА Новости. Прокуратура Нидерландов привлекла нового прокурора к делу о крушении самолета рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, говорится в заявлении ведомства в понедельник."В команде прокуроров, занимающихся расследованием дела MH17, произошли изменения. Генеральный прокурор Биргит ван Россель присоединилась к команде прокуроров (по данному делу - ред.)", - сообщается в заявлении нидерландской прокуратуры.Отмечается, что Ван Россель давно работает в государственной прокуратуре Нидерландов и теперь будет работать с командой прокуроров MH17 и иногда появляться на слушаниях в судебном комплексе Схипхол (JCS).Также сообщается, что прокурор Вард Фердинандуссе, выступавший ранее на слушаниях по делу об авиакатастрофе, с этого лета будет прикреплен к специальной прокуратуре Косово в дополнение к своей должности в прокуратуре Нидерландов. Он будет участвовать в судебном процессе по делу MH17 до вынесения приговора, а также продолжит участвовать в заседаниях.Слушания по делу о крушении малайзийского "боинга" возобновятся 6 сентября 2021 года.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20210802/mn17-1743998681.html

https://ria.ru/20210724/mh17-1742713189.html

https://ria.ru/20210728/svideteli-1743126256.html

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в мире, украина, нидерланды, донбасс, mh17. расследование, россия