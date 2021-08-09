12:45 09.08.2021 (обновлено: 13:21 09.08.2021)
Меркель встретится с Зеленским в Киеве, сообщили СМИ
"РБК — Украина": канцлер Германии Меркель проведет встречу с президентом Украины Зеленским в Киеве
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
© AP Photo / Markus Schreiber
КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев и проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, предварительная дата ее визита – 22 августа, передает в понедельник агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник.
Ранее пресс-служба офиса главы украинского государства по итогам телефонного разговора канцлера Германии и президента Украины, что Меркель пригласила Зеленского в ближайшее время посетить с рабочим визитом Берлин для обсуждения мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Также в ходе разговора Зеленский подтвердил свое приглашение Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите "Крымской платформы" и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости страны, которые пройдут в августе.
"Меркель приедет в Киев. Она проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским… Предварительно согласована дата визита - 22 августа", - говорится в сообщении.
Позднее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров подтвердил, что Меркель намерена посетить Украину 22 августа.
"Федеральный канцлер ФРГ госпожа Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы", - написал Никифоров на своей странице в Facebook.
Ранее Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. Он сообщил, что для этого запущена "Крымская платформа". Проведение саммита запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. По данным МИД Украины, к "Крымской платформе" присоединятся 180 экспертов из 33 стран.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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