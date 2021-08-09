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Новости Подмосковья
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Более 120 машин для выезда врачей на дом получили клиники Подмосковья
Более 120 машин для выезда врачей на дом получили клиники Подмосковья - РИА Новости, 09.08.2021
Более 120 машин для выезда врачей на дом получили клиники Подмосковья
В медицинские организации Московской области поступили 126 автомобилей для обслуживания вызовов пациентов на дому, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T17:32
2021-08-09T17:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
светлана стригункова
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В медицинские организации Московской области поступили 126 автомобилей для обслуживания вызовов пациентов на дому, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области."Мы видим, какая высокая нагрузка ложится на врачей. Поэтому для неотложной службы наших учреждений продолжаем закупать санитарный транспорт. Это важно, поскольку позволяет специалистам оперативно оказывать медицинскую помощь пациентам на дому. В прошлом году мы поставили 275 автомобилей, в ближайшее время в наши учреждения поступит еще 118 машин", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.Отмечается, что новый автотранспорт для работы неотложной службы поликлиник поступил в Солнечногорскую, Истринскую, Ступинскую и другие больницы.Автомобили приобретены в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы, пояснили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), здоровье - общество, светлана стригункова
17:32 09.08.2021
 

Более 120 машин для выезда врачей на дом получили клиники Подмосковья

© Фото : пресс-служба министерства здравоохранения Московской областиАвтомобилей для обслуживания вызовов пациентов на дому, полученные медицинскими организациями Московской области
Автомобилей для обслуживания вызовов пациентов на дому, полученные медицинскими организациями Московской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В медицинские организации Московской области поступили 126 автомобилей для обслуживания вызовов пациентов на дому, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Мы видим, какая высокая нагрузка ложится на врачей. Поэтому для неотложной службы наших учреждений продолжаем закупать санитарный транспорт. Это важно, поскольку позволяет специалистам оперативно оказывать медицинскую помощь пациентам на дому. В прошлом году мы поставили 275 автомобилей, в ближайшее время в наши учреждения поступит еще 118 машин", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.
Отмечается, что новый автотранспорт для работы неотложной службы поликлиник поступил в Солнечногорскую, Истринскую, Ступинскую и другие больницы.
Автомобили приобретены в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы, пояснили в пресс-службе.
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 13:22Новости Подмосковья
Порядка 4 тысяч врачей смогут получить в Подмосковье землю бесплатно
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Здоровье - ОбществоСветлана Стригункова
 
 
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