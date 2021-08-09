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Умерла актриса из сериала "Клиника"

Умерла актриса из сериала "Клиника" - РИА Новости, 09.08.2021

Умерла актриса из сериала "Клиника"

Американская актриса и продюсер Марки Пост умерла в возрасте 70 лет после трех лет и десяти месяцев борьбы с онкологическим заболеванием, сообщает Deadline. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T15:21

2021-08-09T15:21

2021-08-09T15:23

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Американская актриса и продюсер Марки Пост умерла в возрасте 70 лет после трех лет и десяти месяцев борьбы с онкологическим заболеванием, сообщает Deadline. Эту новость изданию подтвердила Эллен Любин Саницки, менеджер актрисы.Марки Пост родилась 4 ноября 1950 года в калифорнийском городе Пало-Альто (США). Карьеру в кино и на телевидении начала в 1970-х годах. Снялась в таких сериалах и картинах, как "Каскадеры", "Калифорнийский дорожный патруль", "Барнаби Джонс", "Невероятный Халк", "Синдром Лазаря", "Бак Роджерс в XXV веке" и других. В комедийном шоу "Клиника" актриса сыграла мать доктора Эллиот Рид (Сара Чок).В Deadline отмечают, что Марки Пост настолько любила свою работу, что даже когда узнала о страшном диагнозе, не переставала сниматься. В перерывах между химиотерапией она работала над рождественской комедией "Четыре Рождества и свадьба" и сериалом "Детки в порядке".

https://radiosputnik.ria.ru/20210806/korotkevich-1744647494.html

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новости культуры, кино и сериалы, сша, пало-альто, актеры