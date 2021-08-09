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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210809/markiepost-1745019825.html
Умерла актриса из сериала "Клиника"
Умерла актриса из сериала "Клиника" - РИА Новости, 09.08.2021
Умерла актриса из сериала "Клиника"
Американская актриса и продюсер Марки Пост умерла в возрасте 70 лет после трех лет и десяти месяцев борьбы с онкологическим заболеванием, сообщает Deadline. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T15:21
2021-08-09T15:23
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Американская актриса и продюсер Марки Пост умерла в возрасте 70 лет после трех лет и десяти месяцев борьбы с онкологическим заболеванием, сообщает Deadline. Эту новость изданию подтвердила Эллен Любин Саницки, менеджер актрисы.Марки Пост родилась 4 ноября 1950 года в калифорнийском городе Пало-Альто (США). Карьеру в кино и на телевидении начала в 1970-х годах. Снялась в таких сериалах и картинах, как "Каскадеры", "Калифорнийский дорожный патруль", "Барнаби Джонс", "Невероятный Халк", "Синдром Лазаря", "Бак Роджерс в XXV веке" и других. В комедийном шоу "Клиника" актриса сыграла мать доктора Эллиот Рид (Сара Чок).В Deadline отмечают, что Марки Пост настолько любила свою работу, что даже когда узнала о страшном диагнозе, не переставала сниматься. В перерывах между химиотерапией она работала над рождественской комедией "Четыре Рождества и свадьба" и сериалом "Детки в порядке".
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новости культуры, кино и сериалы, сша, пало-альто, актеры
15:21 09.08.2021 (обновлено: 15:23 09.08.2021)
 
Умерла актриса из сериала "Клиника"

Актриса Марки Пост из сериала "Клиника" умерла в возрасте70 лет

© AFP 2021 / Kevin C. Winter / Getty ImagesАктриса Марки Пост
Актриса Марки Пост - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© AFP 2021 / Kevin C. Winter / Getty Images
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Американская актриса и продюсер Марки Пост умерла в возрасте 70 лет после трех лет и десяти месяцев борьбы с онкологическим заболеванием, сообщает Deadline.
Эту новость изданию подтвердила Эллен Любин Саницки, менеджер актрисы.
Марки Пост родилась 4 ноября 1950 года в калифорнийском городе Пало-Альто (США). Карьеру в кино и на телевидении начала в 1970-х годах.
Снялась в таких сериалах и картинах, как "Каскадеры", "Калифорнийский дорожный патруль", "Барнаби Джонс", "Невероятный Халк", "Синдром Лазаря", "Бак Роджерс в XXV веке" и других.
В комедийном шоу "Клиника" актриса сыграла мать доктора Эллиот Рид (Сара Чок).
В Deadline отмечают, что Марки Пост настолько любила свою работу, что даже когда узнала о страшном диагнозе, не переставала сниматься. В перерывах между химиотерапией она работала над рождественской комедией "Четыре Рождества и свадьба" и сериалом "Детки в порядке".
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