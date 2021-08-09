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В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней - РИА Новости, 09.08.2021
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до 12 августа, возможны ливни с грозами, шквалистый ветер, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T13:26
2021-08-09T13:26
2021-08-09T13:52
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СОЧИ, 9 авг - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до 12 августа, возможны ливни с грозами, шквалистый ветер, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.В реках прогнозируется подъем уровня воды до критических отметок, а также сход сетей в горной местности.Жителям и гостям курорта рекомендуется воздержаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, вблизи рек и под рекламными конструкциями.
https://ria.ru/20210809/sochi-1744996788.html
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краснодарский край, сочи, погода, россия, туризм
13:26 09.08.2021 (обновлено: 13:52 09.08.2021)
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Администрация Сочи: штормовое предупреждение до 12 августа объявлено в городе из-за ливней