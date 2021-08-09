https://ria.ru/20210809/livni-1745035209.html

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней - РИА Новости, 09.08.2021

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до 12 августа, возможны ливни с грозами, шквалистый ветер, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T13:26

2021-08-09T13:26

2021-08-09T13:52

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СОЧИ, 9 авг - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до 12 августа, возможны ливни с грозами, шквалистый ветер, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.В реках прогнозируется подъем уровня воды до критических отметок, а также сход сетей в горной местности.Жителям и гостям курорта рекомендуется воздержаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, вблизи рек и под рекламными конструкциями.

https://ria.ru/20210809/sochi-1744996788.html

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краснодарский край, сочи, погода, россия, туризм