https://ria.ru/20210809/littlebig-1745003781.html
"Усатый" клип Little Big набрал два миллиона просмотров за два дня
"Усатый" клип Little Big набрал два миллиона просмотров за два дня - РИА Новости, 09.08.2021
"Усатый" клип Little Big набрал два миллиона просмотров за два дня
Клип питерской группы Little Big на песню "Moustache", записанную совместно с победительницей Евровидения-2018, израильской певицей Нетой Барзилай, за два дня... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T11:36
2021-08-09T11:36
2021-08-09T11:36
культура
новости культуры
little big
евровидение
youtube
екатерина варнава
ильич (илья прусикин)
софья таюрская
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Клип питерской группы Little Big на песню "Moustache", записанную совместно с победительницей Евровидения-2018, израильской певицей Нетой Барзилай, за два дня набрал на YouTube 2,1 миллион просмотров. На видео действие происходит в "усатом" мире. В нем эталоном красоты считаются девушки с растительностью на лице. Чем гуще и длиннее усы, тем лучше. Увы, главных героинь ролика, которых сыграли Нета и вокалистка Little Big Софья Таюрская, природа наградила лишь пушком. Чтобы исправить ситуацию и стать главными звездами, подруги идут на рискованный шаг и тайно лишают местную "Мисс Вселенную" (Екатерина Варнава) густых усов и бакенбардов. Расследовать это "страшное преступление" берутся остальные участники Little Big. Режиссеры и авторы идеи клипа — Алина Пязок и фронтмен группы Илья Прусикин (Ильич). Ранее они придумали и другие веселые ролики коллектива. Их новую работу положительно оценило большинство зрителей. Они отметили, что израильская певица "отлично вписалась" в компанию Ильича и его команды.
https://ria.ru/20210719/littlebig-1741815612.html
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новости культуры, little big, евровидение, youtube, екатерина варнава, ильич (илья прусикин), софья таюрская
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Клип питерской группы Little Big на песню "Moustache", записанную совместно с победительницей Евровидения-2018, израильской певицей Нетой Барзилай, за два дня набрал на YouTube 2,1 миллион просмотров.
На видео действие происходит в "усатом" мире. В нем эталоном красоты считаются девушки с растительностью на лице. Чем гуще и длиннее усы, тем лучше. Увы, главных героинь ролика, которых сыграли Нета и вокалистка Little Big Софья Таюрская, природа наградила лишь пушком.
Чтобы исправить ситуацию и стать главными звездами, подруги идут на рискованный шаг и тайно лишают местную "Мисс Вселенную" (Екатерина Варнава) густых усов и бакенбардов. Расследовать это "страшное преступление" берутся остальные участники Little Big.
Режиссеры и авторы идеи клипа — Алина Пязок и фронтмен группы Илья Прусикин (Ильич). Ранее они придумали и другие веселые ролики коллектива.
Их новую работу положительно оценило большинство зрителей. Они отметили, что израильская певица "отлично вписалась" в компанию Ильича и его команды.