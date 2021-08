https://ria.ru/20210809/littlebig-1745003781.html

"Усатый" клип Little Big набрал два миллиона просмотров за два дня

2021-08-09T11:36

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Клип питерской группы Little Big на песню "Moustache", записанную совместно с победительницей Евровидения-2018, израильской певицей Нетой Барзилай, за два дня набрал на YouTube 2,1 миллион просмотров. На видео действие происходит в "усатом" мире. В нем эталоном красоты считаются девушки с растительностью на лице. Чем гуще и длиннее усы, тем лучше. Увы, главных героинь ролика, которых сыграли Нета и вокалистка Little Big Софья Таюрская, природа наградила лишь пушком. Чтобы исправить ситуацию и стать главными звездами, подруги идут на рискованный шаг и тайно лишают местную "Мисс Вселенную" (Екатерина Варнава) густых усов и бакенбардов. Расследовать это "страшное преступление" берутся остальные участники Little Big. Режиссеры и авторы идеи клипа — Алина Пязок и фронтмен группы Илья Прусикин (Ильич). Ранее они придумали и другие веселые ролики коллектива. Их новую работу положительно оценило большинство зрителей. Они отметили, что израильская певица "отлично вписалась" в компанию Ильича и его команды.

