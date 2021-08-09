https://ria.ru/20210809/likhoradka-1745123324.html
В Гвинее подтвердили первый случай смертельной лихорадки Марбург
В Гвинее подтвердили первый случай смертельной лихорадки Марбург - РИА Новости, 10.08.2021
В Гвинее подтвердили первый случай смертельной лихорадки Марбург
Власти Гвинеи подтвердили в понедельник первый случай геморрагической лихорадки Марбурга в стране, на месте уже работает группа экспертов Всемирной организации... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-09T23:24
2021-08-09T23:24
2021-08-10T02:16
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ЖЕНЕВА, 9 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Власти Гвинеи подтвердили в понедельник первый случай геморрагической лихорадки Марбурга в стране, на месте уже работает группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, соседние государства предупреждены, говорится в заявлении ВОЗ, распространенном в понедельник.Ранее власти Гвинеи заявили о выявлении случая подозрения на крайне заразную и смертельную геморрагическую лихорадку Марбурга. Образцы были исследованы в двух лабораториях и дополнительно направлены в Институт Пастера в Сенегале, где подтвердили заболевание.Как отмечается, случай лихорадки выявлен в провинции Гуэкуду, где несколько лет назад впервые была выявлена геморрагическая лихорадка Эбола. Это первый случай лихорадки Марбурга в западной Африке. Заболевший пациент скончался.ВОЗ указывает, что лихорадка Марбурга принадлежит семейству тех же вирусов, которые приводят к заражению Эболой."Мы работаем с представителями руководства здравоохранения для быстрого реагирования, которое основывается на предыдущем опыте Гвинеи и ее экспертизе в борьбе с Эболой, которая передается тем же путем", - прокомментировала ситуацию региональный директор ВОЗ по региону Африки Матшидисо Моети.ВОЗ направила в Гвинею 10 экспертов, которые помогают властям страны расследовать инцидент и выявить все возможные контакты заболевшего, а также оценить возможные риски и мобилизовать силы для дальнейшего реагирования.Вакцин или медикаментов, которые бы лечили от вируса геморрагической лихорадки Марбурга, в настоящее время не существует.До этого вспышки и отдельные случаи заражения вирусом в Африке были выявлены в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Южной Африке и Уганде.
https://ria.ru/20210103/bolezn-1591911951.html
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РИА Новости
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в мире, гвинея, воз
23:24 09.08.2021 (обновлено: 02:16 10.08.2021)
В Гвинее подтвердили первый случай смертельной лихорадки Марбург
Власти Гвинеи подтвердили первый случай геморрагической лихорадки Марбурга в стране
ЖЕНЕВА, 9 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова.
Власти Гвинеи
подтвердили в понедельник первый случай геморрагической лихорадки Марбурга в стране, на месте уже работает группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, соседние государства предупреждены, говорится в заявлении ВОЗ
, распространенном в понедельник.
Ранее власти Гвинеи заявили о выявлении случая подозрения на крайне заразную и смертельную геморрагическую лихорадку Марбурга. Образцы были исследованы в двух лабораториях и дополнительно направлены в Институт Пастера в Сенегале
, где подтвердили заболевание.
Как отмечается, случай лихорадки выявлен в провинции Гуэкуду, где несколько лет назад впервые была выявлена геморрагическая лихорадка Эбола. Это первый случай лихорадки Марбурга в западной Африке
. Заболевший пациент скончался.
ВОЗ указывает, что лихорадка Марбурга принадлежит семейству тех же вирусов, которые приводят к заражению Эболой.
"Мы работаем с представителями руководства здравоохранения для быстрого реагирования, которое основывается на предыдущем опыте Гвинеи и ее экспертизе в борьбе с Эболой, которая передается тем же путем", - прокомментировала ситуацию региональный директор ВОЗ по региону Африки Матшидисо Моети.
ВОЗ направила в Гвинею 10 экспертов, которые помогают властям страны расследовать инцидент и выявить все возможные контакты заболевшего, а также оценить возможные риски и мобилизовать силы для дальнейшего реагирования.
"Также было усилено пограничное наблюдение, чтобы быстро выявить любые случаи, соседние страны предупреждены", - отметили в ВОЗ.
Вакцин или медикаментов, которые бы лечили от вируса геморрагической лихорадки Марбурга, в настоящее время не существует.
До этого вспышки и отдельные случаи заражения вирусом в Африке
были выявлены в Анголе
, Демократической Республике Конго
, Кении
, Южной Африке и Уганде
.