https://ria.ru/20210809/likhoradka-1745123324.html

В Гвинее подтвердили первый случай смертельной лихорадки Марбург

В Гвинее подтвердили первый случай смертельной лихорадки Марбург - РИА Новости, 10.08.2021

В Гвинее подтвердили первый случай смертельной лихорадки Марбург

Власти Гвинеи подтвердили в понедельник первый случай геморрагической лихорадки Марбурга в стране, на месте уже работает группа экспертов Всемирной организации... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-09T23:24

2021-08-09T23:24

2021-08-10T02:16

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ЖЕНЕВА, 9 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Власти Гвинеи подтвердили в понедельник первый случай геморрагической лихорадки Марбурга в стране, на месте уже работает группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, соседние государства предупреждены, говорится в заявлении ВОЗ, распространенном в понедельник.Ранее власти Гвинеи заявили о выявлении случая подозрения на крайне заразную и смертельную геморрагическую лихорадку Марбурга. Образцы были исследованы в двух лабораториях и дополнительно направлены в Институт Пастера в Сенегале, где подтвердили заболевание.Как отмечается, случай лихорадки выявлен в провинции Гуэкуду, где несколько лет назад впервые была выявлена геморрагическая лихорадка Эбола. Это первый случай лихорадки Марбурга в западной Африке. Заболевший пациент скончался.ВОЗ указывает, что лихорадка Марбурга принадлежит семейству тех же вирусов, которые приводят к заражению Эболой."Мы работаем с представителями руководства здравоохранения для быстрого реагирования, которое основывается на предыдущем опыте Гвинеи и ее экспертизе в борьбе с Эболой, которая передается тем же путем", - прокомментировала ситуацию региональный директор ВОЗ по региону Африки Матшидисо Моети.ВОЗ направила в Гвинею 10 экспертов, которые помогают властям страны расследовать инцидент и выявить все возможные контакты заболевшего, а также оценить возможные риски и мобилизовать силы для дальнейшего реагирования.Вакцин или медикаментов, которые бы лечили от вируса геморрагической лихорадки Марбурга, в настоящее время не существует.До этого вспышки и отдельные случаи заражения вирусом в Африке были выявлены в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Южной Африке и Уганде.

https://ria.ru/20210103/bolezn-1591911951.html

https://ria.ru/20210331/epidemiya-1603505952.html

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в мире, гвинея, воз