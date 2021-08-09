https://ria.ru/20210809/likhonosov-1745033820.html

Умер писатель Виктор Лихоносов

Умер писатель Виктор Лихоносов - РИА Новости, 09.08.2021

Умер писатель Виктор Лихоносов

Умер кубанский писатель и публицист, автор романа "Наш маленький Париж" Виктор Лихоносов, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T13:13

2021-08-09T13:13

2021-08-09T13:13

культура

кемеровская область

краснодарский край

вениамин кондратьев

новости культуры

книги

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КРАСНОДАР, 9 авг – РИА Новости. Умер кубанский писатель и публицист, автор романа "Наш маленький Париж" Виктор Лихоносов, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев."Ушел из жизни известный кубанский и российский писатель — Виктор Иванович Лихоносов. Автор романа "Наш маленький Париж", публицист, Герой труда Кубани. Имя Виктора Ивановича неразрывно связано с краем. Он всю свою жизнь писал об истории Кубани, казаках. Был настоящим патриотом, искренне и беззаветно любившим свой родной край, своих земляков. Виктор Лихоносов воспел кубанскую землю, создав литературный памятник Екатеринодару-Краснодару", - написал Кондратьев в своём аккаунте в Instagram.Глава региона принёс соболезнования родным и близким писателя.Виктор Иванович Лихоносов родился 30 апреля 1936 году в Кемеровской области. В 30 лет издал первую свою книгу — "Вечера". С 1998 года являлся главным редактором литературно-исторического журнала "Родная Кубань". Одним из наиболее известных произведений писателя стал роман "Наш маленький Париж" о судьбе казачества, изданный в 1987 году. Лихоносов - лауреат государственных премий, почетный гражданин Краснодара.

кемеровская область

краснодарский край

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кемеровская область, краснодарский край, вениамин кондратьев, новости культуры, книги