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Соловьев оценил условие Лукашенко для признания Крыма российским
Соловьев оценил условие Лукашенко для признания Крыма российским - РИА Новости, 09.08.2021
Соловьев оценил условие Лукашенко для признания Крыма российским
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев счел странным условие, которое президент Белоруссии Александр Лукашенко выдвинул для признания Крыма. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T21:19
2021-08-09T21:23
в мире
белоруссия
александр лукашенко
владимир соловьев (телеведущий)
россия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев счел странным условие, которое президент Белоруссии Александр Лукашенко выдвинул для признания Крыма.Ранее белорусский лидер заявил, что назовет Крым российским, когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию". При этом, по его словам, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.Журналист заявил, что в России нет олигархов в понимании 1990-х годов, а заявление президента Белоруссии назвал эхом "многовекторности"."Теперь это выглядит так: Запад отвергает Беларусь, а Россию, из-за старых обид сам Лукашенко держит на дистанции. Идеальный рецепт стратегического одиночества", — выразил мнение телеведущий.Заявление Лукашенко вызвало широкий общественный резонанс в России. Так, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал слова белорусского президента плутовством, депутат Михаил Шеремет призвал Лукашенко не равняться на олигархов, а поступить как лидер братского государства. В свою очередь, сенатор Ольга Ковитиди заявила, что высказывание главы Белоруссии несет риски для него самого, так как, по ее мнению, без российской поддержки сохранить политическую стабильность в стране ему "будет практически невозможно".
https://ria.ru/20210809/reparatsii-1745057798.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, владимир соловьев (телеведущий), россия
21:19 09.08.2021 (обновлено: 21:23 09.08.2021)
 
Соловьев оценил условие Лукашенко для признания Крыма российским

Телеведущий Соловьев назвал условие Лукашенко для признания Крыма российским недальновидным

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМыс Капчик рядом с поселком Новый свет в Крыму
Мыс Капчик рядом с поселком Новый свет в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев счел странным условие, которое президент Белоруссии Александр Лукашенко выдвинул для признания Крыма.
Ранее белорусский лидер заявил, что назовет Крым российским, когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию". При этом, по его словам, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.
"Ставить свои политические решения в зависимость от действий "олигархов", да еще и чужих, вежливо говоря, недальновидно", — написал Соловьев в телеграм-канале.
Журналист заявил, что в России нет олигархов в понимании 1990-х годов, а заявление президента Белоруссии назвал эхом "многовекторности".
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"Теперь это выглядит так: Запад отвергает Беларусь, а Россию, из-за старых обид сам Лукашенко держит на дистанции. Идеальный рецепт стратегического одиночества", — выразил мнение телеведущий.
Заявление Лукашенко вызвало широкий общественный резонанс в России. Так, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал слова белорусского президента плутовством, депутат Михаил Шеремет призвал Лукашенко не равняться на олигархов, а поступить как лидер братского государства. В свою очередь, сенатор Ольга Ковитиди заявила, что высказывание главы Белоруссии несет риски для него самого, так как, по ее мнению, без российской поддержки сохранить политическую стабильность в стране ему "будет практически невозможно".
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В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир Соловьев (телеведущий)Россия
 
 
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