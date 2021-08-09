https://ria.ru/20210809/krym-1745116844.html

Соловьев оценил условие Лукашенко для признания Крыма российским

Соловьев оценил условие Лукашенко для признания Крыма российским - РИА Новости, 09.08.2021

Соловьев оценил условие Лукашенко для признания Крыма российским

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев счел странным условие, которое президент Белоруссии Александр Лукашенко выдвинул для признания Крыма. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T21:19

2021-08-09T21:19

2021-08-09T21:23

в мире

белоруссия

александр лукашенко

владимир соловьев (телеведущий)

россия

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев счел странным условие, которое президент Белоруссии Александр Лукашенко выдвинул для признания Крыма.Ранее белорусский лидер заявил, что назовет Крым российским, когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию". При этом, по его словам, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.Журналист заявил, что в России нет олигархов в понимании 1990-х годов, а заявление президента Белоруссии назвал эхом "многовекторности"."Теперь это выглядит так: Запад отвергает Беларусь, а Россию, из-за старых обид сам Лукашенко держит на дистанции. Идеальный рецепт стратегического одиночества", — выразил мнение телеведущий.Заявление Лукашенко вызвало широкий общественный резонанс в России. Так, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал слова белорусского президента плутовством, депутат Михаил Шеремет призвал Лукашенко не равняться на олигархов, а поступить как лидер братского государства. В свою очередь, сенатор Ольга Ковитиди заявила, что высказывание главы Белоруссии несет риски для него самого, так как, по ее мнению, без российской поддержки сохранить политическую стабильность в стране ему "будет практически невозможно".

https://ria.ru/20210809/reparatsii-1745057798.html

https://ria.ru/20210806/anekdot-1744770213.html

белоруссия

россия

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, владимир соловьев (телеведущий), россия