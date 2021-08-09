21:19 09.08.2021 (обновлено: 21:23 09.08.2021)
Соловьев оценил условие Лукашенко для признания Крыма российским
Телеведущий Соловьев назвал условие Лукашенко для признания Крыма российским недальновидным
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМыс Капчик рядом с поселком Новый свет в Крыму
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев счел странным условие, которое президент Белоруссии Александр Лукашенко выдвинул для признания Крыма.
Ранее белорусский лидер заявил, что назовет Крым российским, когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию". При этом, по его словам, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.
"Ставить свои политические решения в зависимость от действий "олигархов", да еще и чужих, вежливо говоря, недальновидно", — написал Соловьев в телеграм-канале.
Журналист заявил, что в России нет олигархов в понимании 1990-х годов, а заявление президента Белоруссии назвал эхом "многовекторности".
"Теперь это выглядит так: Запад отвергает Беларусь, а Россию, из-за старых обид сам Лукашенко держит на дистанции. Идеальный рецепт стратегического одиночества", — выразил мнение телеведущий.
Заявление Лукашенко вызвало широкий общественный резонанс в России. Так, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал слова белорусского президента плутовством, депутат Михаил Шеремет призвал Лукашенко не равняться на олигархов, а поступить как лидер братского государства. В свою очередь, сенатор Ольга Ковитиди заявила, что высказывание главы Белоруссии несет риски для него самого, так как, по ее мнению, без российской поддержки сохранить политическую стабильность в стране ему "будет практически невозможно".