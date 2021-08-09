В Крыму согласились с "условием" Лукашенко для признания статуса региона
Адвокат Молохов согласился с "условием" Лукашенко для признания статуса Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что нельзя требовать от Белоруссии признания статуса Крыма, пока на полуостров не зашли крупные российские корпорации.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что признает Крым, когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию". При этом, по словам белорусского лидера, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.
"Надо сказать честно, что президент Белоруссии, как всегда, лукавит. Но прав он в одном - до тех пор, пока крупные российские корпорации, нефтетрейдеры, мобильные операторы, торговые сети и банковские структуры не зайдут в Крым и не перестанут играть в "кошки-мышки", ссылаясь на санкции, чего-либо требовать от других государств мы не имеем морального права", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, многие крупные корпорации уже более семи лет не решаются зайти на крымский рынок, что замедляет темпы развития полуострова.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".