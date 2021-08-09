https://ria.ru/20210809/krym-1745051465.html
В Госдуме назвали слова Лукашенко о Крыме плутовством
В Госдуме назвали слова Лукашенко о Крыме плутовством - РИА Новости, 09.08.2021
В Госдуме назвали слова Лукашенко о Крыме плутовством
Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о Крыме, назвав это заявление плутовством. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:37
2021-08-09T14:37
2021-08-09T14:37
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о Крыме, назвав это заявление плутовством.Ранее Лукашенко заявил, что признает Крым, когда "последний олигарх в России... начнет поставлять туда продукцию". При этом, по словам белорусского лидера, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум."Лукашенко, наверное, себе кажется хитрецом, но в наших глазах это выглядит как плутовство. Ставит условия, ссылается на меморандумы, каких-то олигархов вспоминает - а у нас что, олигархия управляет страной? В моем понимании это - союзник без чувства союзнического долга. Впрочем, Белоруссия - это суверенная страна и сама решает, как ей поступить - Крым от ее непризнания ничего не теряет", - сказал Бальбек РИА Новости.
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в мире, республика крым, белоруссия, госдума рф, александр лукашенко, руслан бальбек, россия
В Госдуме назвали слова Лукашенко о Крыме плутовством
Депутат Госдумы Бальбек назвал слова президента Белоруссии Лукашенко о Крыме плутовством
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек
отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко
о Крыме, назвав это заявление плутовством.
Ранее Лукашенко заявил, что признает Крым, когда "последний олигарх в России... начнет поставлять туда продукцию". При этом, по словам белорусского лидера, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.
"Лукашенко, наверное, себе кажется хитрецом, но в наших глазах это выглядит как плутовство. Ставит условия, ссылается на меморандумы, каких-то олигархов вспоминает - а у нас что, олигархия управляет страной? В моем понимании это - союзник без чувства союзнического долга. Впрочем, Белоруссия - это суверенная страна и сама решает, как ей поступить - Крым от ее непризнания ничего не теряет", - сказал Бальбек РИА Новости.