Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210809/krym-1745051465.html
В Госдуме назвали слова Лукашенко о Крыме плутовством
В Госдуме назвали слова Лукашенко о Крыме плутовством - РИА Новости, 09.08.2021
В Госдуме назвали слова Лукашенко о Крыме плутовством
Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о Крыме, назвав это заявление плутовством. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:37
2021-08-09T14:37
в мире
республика крым
белоруссия
госдума рф
александр лукашенко
руслан бальбек
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_d60a642932b7d882d13f8fef59e08bf7.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о Крыме, назвав это заявление плутовством.Ранее Лукашенко заявил, что признает Крым, когда "последний олигарх в России... начнет поставлять туда продукцию". При этом, по словам белорусского лидера, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум."Лукашенко, наверное, себе кажется хитрецом, но в наших глазах это выглядит как плутовство. Ставит условия, ссылается на меморандумы, каких-то олигархов вспоминает - а у нас что, олигархия управляет страной? В моем понимании это - союзник без чувства союзнического долга. Впрочем, Белоруссия - это суверенная страна и сама решает, как ей поступить - Крым от ее непризнания ничего не теряет", - сказал Бальбек РИА Новости.
https://ria.ru/20210809/krym-1745039488.html
республика крым
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_7783e2083ab6c4462a14017c217bd1a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, республика крым, белоруссия, госдума рф, александр лукашенко, руслан бальбек, россия
14:37 09.08.2021
 
В Госдуме назвали слова Лукашенко о Крыме плутовством

Депутат Госдумы Бальбек назвал слова президента Белоруссии Лукашенко о Крыме плутовством

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о Крыме, назвав это заявление плутовством.
Ранее Лукашенко заявил, что признает Крым, когда "последний олигарх в России... начнет поставлять туда продукцию". При этом, по словам белорусского лидера, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.
"Лукашенко, наверное, себе кажется хитрецом, но в наших глазах это выглядит как плутовство. Ставит условия, ссылается на меморандумы, каких-то олигархов вспоминает - а у нас что, олигархия управляет страной? В моем понимании это - союзник без чувства союзнического долга. Впрочем, Белоруссия - это суверенная страна и сама решает, как ей поступить - Крым от ее непризнания ничего не теряет", - сказал Бальбек РИА Новости.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 13:41
В Крыму всегда будут рады визиту Лукашенко, заявил Аксенов
 
В миреРеспублика КрымБелоруссияГосдума РФАлександр ЛукашенкоРуслан БальбекРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:15Источник: НАСА назвало Роскосмосу причину проблем со Starliner
07:03NI рассказал о превосходстве Су-35С над американским F-22
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
03:11Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни
03:09Военная разведка Украины полностью переключилась на Россию, заявили в ЦАСТ
03:00Юристы предупредили о рисках дарения недвижимости
02:59В Киеве заявили, что Германию и Францию напугала военная мощь Украины
Лента новостейМолния