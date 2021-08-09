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Трансфузиолог оценила запасы донорской крови в России
Трансфузиолог оценила запасы донорской крови в России - РИА Новости, 09.08.2021
Трансфузиолог оценила запасы донорской крови в России
Все заявки из регионов России по донорской крови удовлетворены, дефицита нет, если в каком-либо из субъектов возникнут сложности, будут оперативно приняты меры, РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T17:24
2021-08-09T17:24
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Все заявки из регионов России по донорской крови удовлетворены, дефицита нет, если в каком-либо из субъектов возникнут сложности, будут оперативно приняты меры, заявила главный внештатный трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что России угрожает дефицит донорской крови, что связано с массовой прививочной кампанией, так как потенциальному донору запрещено сдавать кровь между первой и второй прививкой от COVID-19 и еще месяц после получения второго компонента."Дефицита донорской крови нет, все заявки по российским регионам в этой части удовлетворены полностью", - сказала Гапонова журналистам.Она уточнила, что в учреждениях Службы крови, снижения числа донаций в июле-августе 2021 года по сравнению с аналогичным показателем 2020 года не отмечается. Однако на 16% увеличилась потребность медицинских организаций в клиническом использовании донорской крови и ее компонентов, что связано со снятием ограничений на оказание медицинской помощи в плановом порядке, пояснила Гапонова.По ее словам, если в каком-либо регионе России все-таки возникнут сложности, будут оперативно приняты меры, на этот случай есть механизм перераспределения компонентов крови по регионам.
https://ria.ru/20210528/lgoty-1734618630.html
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия
17:24 09.08.2021
 
Трансфузиолог оценила запасы донорской крови в России

Трансфузиолог Гапонова: все заявки российских регионов по донорской крови удовлетворены

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗабор крови у донора
Забор крови у донора - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Все заявки из регионов России по донорской крови удовлетворены, дефицита нет, если в каком-либо из субъектов возникнут сложности, будут оперативно приняты меры, заявила главный внештатный трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что России угрожает дефицит донорской крови, что связано с массовой прививочной кампанией, так как потенциальному донору запрещено сдавать кровь между первой и второй прививкой от COVID-19 и еще месяц после получения второго компонента.
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"Дефицита донорской крови нет, все заявки по российским регионам в этой части удовлетворены полностью", - сказала Гапонова журналистам.
Она уточнила, что в учреждениях Службы крови, снижения числа донаций в июле-августе 2021 года по сравнению с аналогичным показателем 2020 года не отмечается. Однако на 16% увеличилась потребность медицинских организаций в клиническом использовании донорской крови и ее компонентов, что связано со снятием ограничений на оказание медицинской помощи в плановом порядке, пояснила Гапонова.
По ее словам, если в каком-либо регионе России все-таки возникнут сложности, будут оперативно приняты меры, на этот случай есть механизм перераспределения компонентов крови по регионам.
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