https://ria.ru/20210809/krov-1745083879.html

Трансфузиолог оценила запасы донорской крови в России

Трансфузиолог оценила запасы донорской крови в России - РИА Новости, 09.08.2021

Трансфузиолог оценила запасы донорской крови в России

Все заявки из регионов России по донорской крови удовлетворены, дефицита нет, если в каком-либо из субъектов возникнут сложности, будут оперативно приняты меры, РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T17:24

2021-08-09T17:24

2021-08-09T17:24

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728141952_0:90:3072:1817_1920x0_80_0_0_14126cb42d7db515c6613d8f2386bc20.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Все заявки из регионов России по донорской крови удовлетворены, дефицита нет, если в каком-либо из субъектов возникнут сложности, будут оперативно приняты меры, заявила главный внештатный трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что России угрожает дефицит донорской крови, что связано с массовой прививочной кампанией, так как потенциальному донору запрещено сдавать кровь между первой и второй прививкой от COVID-19 и еще месяц после получения второго компонента."Дефицита донорской крови нет, все заявки по российским регионам в этой части удовлетворены полностью", - сказала Гапонова журналистам.Она уточнила, что в учреждениях Службы крови, снижения числа донаций в июле-августе 2021 года по сравнению с аналогичным показателем 2020 года не отмечается. Однако на 16% увеличилась потребность медицинских организаций в клиническом использовании донорской крови и ее компонентов, что связано со снятием ограничений на оказание медицинской помощи в плановом порядке, пояснила Гапонова.По ее словам, если в каком-либо регионе России все-таки возникнут сложности, будут оперативно приняты меры, на этот случай есть механизм перераспределения компонентов крови по регионам.

https://ria.ru/20210528/lgoty-1734618630.html

https://ria.ru/20210610/donorstvo-1736505537.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия