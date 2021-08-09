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Мурманская область
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В Мурманской области откроется сезон любительской ловли краба
В Мурманской области откроется сезон любительской ловли краба - РИА Новости, 09.08.2021
В Мурманской области откроется сезон любительской ловли краба
Жители Мурманской области и гости региона уже на следующей неделе смогут отправиться на "крабовое сафари", любительский лов краба впервые откроется в регионе на РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:49
2021-08-09T14:49
мурманская область
общество
мурманская область
дальний восток
баренцево море
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МУРМАНСК, 9 авг – РИА Новости. Жители Мурманской области и гости региона уже на следующей неделе смогут отправиться на "крабовое сафари", любительский лов краба впервые откроется в регионе на пяти рыболовных участках, сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнецова на оперативном совещании в правительстве."В последнее время "крабовое сафари" стало очень популярным видом отдыха, в том числе и среди россиян. С 2021 года на пяти рыболовных участках, сформированных в прибрежной зоне Баренцева моря, будет осуществляться организация любительского рыболовства с выдачей путевок на добычу камчатского краба и других водных биоресурсов", – рассказала вице-губернатор. Она уточнила, что до настоящего времени краболовные туры предлагались только на Дальнем Востоке.По словам Кузнецовой, оформлением путёвок и организацией туров будут заниматься четыре компании: "Валла-Тунтури", "Серебро Поноя+", "Аврора Тур" и "Мурмансктурист". Всего квота на вылов составит 100 тонн, по 20 на каждый участок.По данным властей, минимальная стоимость путевки на вылов камчатского краба составит 800-1000 рублей за один экземпляр камчатского краба, а для льготных категорий граждан – от 400 рублей.На платформе туристического портала Мурманской области создан тематический раздел, содержащий информацию о любительском рыболовстве камчатского краба в Мурманской области. Памятка также размещена на официальном сайте и в социальных сетях министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона, а также на портале "Наш Север".
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общество, мурманская область, дальний восток, баренцево море
14:49 09.08.2021
 
В Мурманской области откроется сезон любительской ловли краба

В Мурманской области сезон любительской ловли краба откроется с 16 августа

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБаренцево море
Баренцево море - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МУРМАНСК, 9 авг – РИА Новости. Жители Мурманской области и гости региона уже на следующей неделе смогут отправиться на "крабовое сафари", любительский лов краба впервые откроется в регионе на пяти рыболовных участках, сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнецова на оперативном совещании в правительстве.
"В последнее время "крабовое сафари" стало очень популярным видом отдыха, в том числе и среди россиян. С 2021 года на пяти рыболовных участках, сформированных в прибрежной зоне Баренцева моря, будет осуществляться организация любительского рыболовства с выдачей путевок на добычу камчатского краба и других водных биоресурсов", – рассказала вице-губернатор. Она уточнила, что до настоящего времени краболовные туры предлагались только на Дальнем Востоке.
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По словам Кузнецовой, оформлением путёвок и организацией туров будут заниматься четыре компании: "Валла-Тунтури", "Серебро Поноя+", "Аврора Тур" и "Мурмансктурист". Всего квота на вылов составит 100 тонн, по 20 на каждый участок.
По данным властей, минимальная стоимость путевки на вылов камчатского краба составит 800-1000 рублей за один экземпляр камчатского краба, а для льготных категорий граждан – от 400 рублей.
На платформе туристического портала Мурманской области создан тематический раздел, содержащий информацию о любительском рыболовстве камчатского краба в Мурманской области. Памятка также размещена на официальном сайте и в социальных сетях министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона, а также на портале "Наш Север".
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