https://ria.ru/20210809/koronavirus-1745084390.html
Найден новый способ отследить распространение штаммов коронавируса
Найден новый способ отследить распространение штаммов коронавируса - РИА Новости, 09.08.2021
Найден новый способ отследить распространение штаммов коронавируса
Международная команда ученых из Технологического университета Наньяна (NTU) и Массачусетского технологического института совместно с сотрудниками Biobot... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T17:26
2021-08-09T17:26
2021-08-09T18:43
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Международная команда ученых из Технологического университета Наньяна (NTU) и Массачусетского технологического института совместно с сотрудниками Biobot Analytics, а также исследователями из Сингапура представила инновационный способ контролировать распространение коронавируса. Работа опубликована в журнале Environmental Science & Technology Letters.Новый подход основан на ПЦР с аллель-специфическими праймерами — простом и эффективном методе обнаружения мутаций в геномной ДНК, разработанном более 30 лет назад.Исследователи проверили этот способ на образцах сточных вод в 19 американских населенных пунктах. Им удалось с высокой точностью количественно определить низкие уровни британского штамма с низкой перекрестной реактивностью, причем в пропорциях вплоть до одного процента на фоне смешанных вариантов SARS-CoV-2.По словам ученых, их разработка может быть полезна для органов здравоохранения, чтобы вовремя предпринимать меры для борьбы с пандемией.
https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591985391.html
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в мире, общество, сша, здоровье - общество, коронавирус covid-19
17:26 09.08.2021 (обновлено: 18:43 09.08.2021)
Найден новый способ отследить распространение штаммов коронавируса
Ученые предложили новый метод обнаружения штаммов коронавируса по сточным водам