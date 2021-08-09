https://ria.ru/20210809/koronavirus-1745084390.html

Найден новый способ отследить распространение штаммов коронавируса

Найден новый способ отследить распространение штаммов коронавируса - РИА Новости, 09.08.2021

Найден новый способ отследить распространение штаммов коронавируса

Международная команда ученых из Технологического университета Наньяна (NTU) и Массачусетского технологического института совместно с сотрудниками Biobot... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T17:26

2021-08-09T17:26

2021-08-09T18:43

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Международная команда ученых из Технологического университета Наньяна (NTU) и Массачусетского технологического института совместно с сотрудниками Biobot Analytics, а также исследователями из Сингапура представила инновационный способ контролировать распространение коронавируса. Работа опубликована в журнале Environmental Science & Technology Letters.Новый подход основан на ПЦР с аллель-специфическими праймерами — простом и эффективном методе обнаружения мутаций в геномной ДНК, разработанном более 30 лет назад.Исследователи проверили этот способ на образцах сточных вод в 19 американских населенных пунктах. Им удалось с высокой точностью количественно определить низкие уровни британского штамма с низкой перекрестной реактивностью, причем в пропорциях вплоть до одного процента на фоне смешанных вариантов SARS-CoV-2.По словам ученых, их разработка может быть полезна для органов здравоохранения, чтобы вовремя предпринимать меры для борьбы с пандемией.

https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591985391.html

https://ria.ru/20201120/diagnostika-1585444976.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, общество, сша, здоровье - общество, коронавирус covid-19