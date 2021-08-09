https://ria.ru/20210809/koronavirus-1745047291.html
Инфекционист рассказала, как избежать "ковидного хвоста"
Инфекционист рассказала, как избежать "ковидного хвоста" - РИА Новости, 09.08.2021
Инфекционист рассказала, как избежать "ковидного хвоста"
Постковидный синдром или так называемый "ковидный хвост" следует за каждым переболевшим COVID-19, избежать его можно лишь одним способом - не болеть... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:16
2021-08-09T14:16
2021-08-09T14:16
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Постковидный синдром или так называемый "ковидный хвост" следует за каждым переболевшим COVID-19, избежать его можно лишь одним способом - не болеть коронавирусом и вакцинироваться, сообщила РИА Новости пресс-служба Видновской РКБ со ссылкой на врача-инфекциониста Светлану Малиновскую."Избежать "ковидного хвоста" можно, но для этого есть лишь один действенный способ. Способ этот - не болеть COVID-19. А для этого необходимо вакцинироваться. В противном случае, даже переболев коронавирусом в легкой форме, можно заполучить такой букет осложнений, реабилитироваться от которого придется всю оставшуюся жизнь", - цитируют слова Малиновской в пресс-службе.Врач отметила, что осложнения у людей могут проявляться по-разному: поражаются многие органы и системы. Чаще всего это общие явления, такие, как слабость, быстрая утомляемость, бессонница или, наоборот, сонливость днем, снижение работоспособности."Нередки случаи, когда преморбидные - предшествующие болезни - состояния после коронавируса перерастают непосредственно в болезнь. Например, если у пациента был преддиабет, то после перенесенного ковида развивается уже сахарный диабет. Если были незначительные поражения нервной системы, то развивается серьезная энцефалопатия. Наблюдаются сбои в работе пищеварительного тракта – поражение идет на всех уровнях от желудка до кишечника. Очень часто у людей страдает печень по типу реактивного гепатита или почки по типу нефропатии, пиелонефрита и так далее", - рассказывает инфекционист.Малиновская также отметила, что переболевшие коронавирусом часто жалуются на выпадение волос, ломкость ногтей, поражение кожных покровов и проблемы с зубами. Люди отмечают, что до "короны" были намного активнее, и недоумевают, что проходит неделя за неделей, а они не могут восстановиться, вернуться к прежнему ритму жизни.За прошедшие сутки в РФ выписаны 14 474 человека после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 5 769 981.
https://ria.ru/20210809/koronavirus-1744983738.html
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РИА Новости
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Инфекционист рассказала, как избежать "ковидного хвоста"
Инфекционист Малиновская: чтобы избежать последствий COVID-19, нужно вакцинироваться
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Постковидный синдром или так называемый "ковидный хвост" следует за каждым переболевшим COVID-19, избежать его можно лишь одним способом - не болеть коронавирусом и вакцинироваться, сообщила РИА Новости пресс-служба Видновской РКБ со ссылкой на врача-инфекциониста Светлану Малиновскую.
"Избежать "ковидного хвоста" можно, но для этого есть лишь один действенный способ. Способ этот - не болеть COVID-19. А для этого необходимо вакцинироваться. В противном случае, даже переболев коронавирусом в легкой форме, можно заполучить такой букет осложнений, реабилитироваться от которого придется всю оставшуюся жизнь", - цитируют слова Малиновской в пресс-службе.
Врач отметила, что осложнения у людей могут проявляться по-разному: поражаются многие органы и системы. Чаще всего это общие явления, такие, как слабость, быстрая утомляемость, бессонница или, наоборот, сонливость днем, снижение работоспособности.
"Нередки случаи, когда преморбидные - предшествующие болезни - состояния после коронавируса перерастают непосредственно в болезнь. Например, если у пациента был преддиабет, то после перенесенного ковида развивается уже сахарный диабет. Если были незначительные поражения нервной системы, то развивается серьезная энцефалопатия. Наблюдаются сбои в работе пищеварительного тракта – поражение идет на всех уровнях от желудка до кишечника. Очень часто у людей страдает печень по типу реактивного гепатита или почки по типу нефропатии, пиелонефрита и так далее", - рассказывает инфекционист.
Малиновская также отметила, что переболевшие коронавирусом часто жалуются на выпадение волос, ломкость ногтей, поражение кожных покровов и проблемы с зубами. Люди отмечают, что до "короны" были намного активнее, и недоумевают, что проходит неделя за неделей, а они не могут восстановиться, вернуться к прежнему ритму жизни.
За прошедшие сутки в РФ
выписаны 14 474 человека после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 5 769 981.