Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210809/koronavirus-1745047291.html
Инфекционист рассказала, как избежать "ковидного хвоста"
Инфекционист рассказала, как избежать "ковидного хвоста" - РИА Новости, 09.08.2021
Инфекционист рассказала, как избежать "ковидного хвоста"
Постковидный синдром или так называемый "ковидный хвост" следует за каждым переболевшим COVID-19, избежать его можно лишь одним способом - не болеть... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:16
2021-08-09T14:16
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741071250_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_330d0c75577ae567db89ac3d27dfb9d4.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Постковидный синдром или так называемый "ковидный хвост" следует за каждым переболевшим COVID-19, избежать его можно лишь одним способом - не болеть коронавирусом и вакцинироваться, сообщила РИА Новости пресс-служба Видновской РКБ со ссылкой на врача-инфекциониста Светлану Малиновскую."Избежать "ковидного хвоста" можно, но для этого есть лишь один действенный способ. Способ этот - не болеть COVID-19. А для этого необходимо вакцинироваться. В противном случае, даже переболев коронавирусом в легкой форме, можно заполучить такой букет осложнений, реабилитироваться от которого придется всю оставшуюся жизнь", - цитируют слова Малиновской в пресс-службе.Врач отметила, что осложнения у людей могут проявляться по-разному: поражаются многие органы и системы. Чаще всего это общие явления, такие, как слабость, быстрая утомляемость, бессонница или, наоборот, сонливость днем, снижение работоспособности."Нередки случаи, когда преморбидные - предшествующие болезни - состояния после коронавируса перерастают непосредственно в болезнь. Например, если у пациента был преддиабет, то после перенесенного ковида развивается уже сахарный диабет. Если были незначительные поражения нервной системы, то развивается серьезная энцефалопатия. Наблюдаются сбои в работе пищеварительного тракта – поражение идет на всех уровнях от желудка до кишечника. Очень часто у людей страдает печень по типу реактивного гепатита или почки по типу нефропатии, пиелонефрита и так далее", - рассказывает инфекционист.Малиновская также отметила, что переболевшие коронавирусом часто жалуются на выпадение волос, ломкость ногтей, поражение кожных покровов и проблемы с зубами. Люди отмечают, что до "короны" были намного активнее, и недоумевают, что проходит неделя за неделей, а они не могут восстановиться, вернуться к прежнему ритму жизни.За прошедшие сутки в РФ выписаны 14 474 человека после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 5 769 981.
https://ria.ru/20210809/koronavirus-1744983738.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741071250_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_b8d69440992cc047df7fb98d1cd05621.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:16 09.08.2021
 
Инфекционист рассказала, как избежать "ковидного хвоста"

Инфекционист Малиновская: чтобы избежать последствий COVID-19, нужно вакцинироваться

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Постковидный синдром или так называемый "ковидный хвост" следует за каждым переболевшим COVID-19, избежать его можно лишь одним способом - не болеть коронавирусом и вакцинироваться, сообщила РИА Новости пресс-служба Видновской РКБ со ссылкой на врача-инфекциониста Светлану Малиновскую.
"Избежать "ковидного хвоста" можно, но для этого есть лишь один действенный способ. Способ этот - не болеть COVID-19. А для этого необходимо вакцинироваться. В противном случае, даже переболев коронавирусом в легкой форме, можно заполучить такой букет осложнений, реабилитироваться от которого придется всю оставшуюся жизнь", - цитируют слова Малиновской в пресс-службе.
Врач отметила, что осложнения у людей могут проявляться по-разному: поражаются многие органы и системы. Чаще всего это общие явления, такие, как слабость, быстрая утомляемость, бессонница или, наоборот, сонливость днем, снижение работоспособности.
"Нередки случаи, когда преморбидные - предшествующие болезни - состояния после коронавируса перерастают непосредственно в болезнь. Например, если у пациента был преддиабет, то после перенесенного ковида развивается уже сахарный диабет. Если были незначительные поражения нервной системы, то развивается серьезная энцефалопатия. Наблюдаются сбои в работе пищеварительного тракта – поражение идет на всех уровнях от желудка до кишечника. Очень часто у людей страдает печень по типу реактивного гепатита или почки по типу нефропатии, пиелонефрита и так далее", - рассказывает инфекционист.
Малиновская также отметила, что переболевшие коронавирусом часто жалуются на выпадение волос, ломкость ногтей, поражение кожных покровов и проблемы с зубами. Люди отмечают, что до "короны" были намного активнее, и недоумевают, что проходит неделя за неделей, а они не могут восстановиться, вернуться к прежнему ритму жизни.
За прошедшие сутки в РФ выписаны 14 474 человека после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 5 769 981.
3D-модель коронавируса
Вчера, 07:08Распространение коронавируса
Найден препарат, "убивающий" коронавирус на 70 процентов
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:15Источник: НАСА назвало Роскосмосу причину проблем со Starliner
07:03NI рассказал о превосходстве Су-35С над американским F-22
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
03:11Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни
03:09Военная разведка Украины полностью переключилась на Россию, заявили в ЦАСТ
03:00Юристы предупредили о рисках дарения недвижимости
02:59В Киеве заявили, что Германию и Францию напугала военная мощь Украины
Лента новостейМолния