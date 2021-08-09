https://ria.ru/20210809/koronavirus-1745008372.html

В России за сутки выписали 14 474 человека после COVID-19

В России за сутки выписали 14 474 человека после COVID-19 - РИА Новости, 09.08.2021

В России за сутки выписали 14 474 человека после COVID-19

За сутки в РФ выписаны 14 474 человека после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 5 769 981, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T11:20

2021-08-09T11:20

2021-08-09T11:20

распространение коронавируса

общество

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 14 474 человека после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 5 769 981, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 474 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 769 981", - говорится в сообщении.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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