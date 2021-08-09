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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210809/koronavirus-1745007855.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 09.08.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,14% республике Алтай - 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T11:19
2021-08-09T11:27
распространение коронавируса
общество
республика татарстан (татарстан)
республика алтай
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,14% республике Алтай - 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,14%, 2. Республика Алтай - 0,16%, 3. Республика Татарстан - 0,21%", - говорится в сообщении.
республика татарстан (татарстан)
республика алтай
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общество, республика татарстан (татарстан), республика алтай, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:19 09.08.2021 (обновлено: 11:27 09.08.2021)
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки зафиксировали в Москве — 0,14%

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,14% республике Алтай - 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,14%, 2. Республика Алтай - 0,16%, 3. Республика Татарстан - 0,21%", - говорится в сообщении.
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