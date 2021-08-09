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В России выявили 22 160 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 22 160 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 09.08.2021

В России выявили 22 160 новых случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 22 160, рассказали в оперативном штабе. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T11:17

2021-08-09T11:17

2021-08-09T11:49

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 22 160, рассказали в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 22 866 заболевших. Темп прироста снизился на 0,02% — с 0,36% до 0,34%.Активных симптомов не было у 1914 заболевших (8,6%). Не удалось спасти 769 пациентов, выписались после лечения 14 474.Новых инфицированных выявили во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве (2150), Санкт-Петербурге (1895), Подмосковье (1487), Нижегородской (539) и Свердловской (522) областях, Пермском крае (478), Ростовской (478), Воронежской (471) и Самарской (465) областях, а также в Красноярском крае (461).Меньше всего — в Магаданской области (28), в Чукотском автономном округе (11) и Ненецком автономном округе (12).Всего за время эпидемии в России заразились коронавирусом 6 469 910 человек, из них 165 650 скончались, а 5 769 981 пациент выздоровел.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заболевших превысило 200,8 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их уже более 202,7 миллиона. Свыше 4,2 миллиона человек умерли.Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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