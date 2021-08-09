https://ria.ru/20210809/koronavirus-1745005450.html

В континентальном Китае за сутки выявлен 81 новый случай заражения COVID-19

В континентальном Китае за сутки выявлен 81 новый случай заражения COVID-19 - РИА Новости, 09.08.2021

В континентальном Китае за сутки выявлен 81 новый случай заражения COVID-19

В континентальной части Китая в субботу был зафиксирован 81 новый случай локального заражения COVID-19, сообщили в Государственном комитете по делам... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T11:07

2021-08-09T11:07

2021-08-09T11:07

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хунань

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". В континентальной части Китая в субботу был зафиксирован 81 новый случай локального заражения COVID-19, сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.Среди новых случаев локального заражения коронавирусом 38 было выявлено в провинции Цзянсу, 24 - в провинции Хэнань, 7 - в провинции Юньнань, по 6 - в провинциях Хубэй и Хунань.В тот же день в континентальной части страны было зарегистрировано 15 новых завезенных из-за рубежа случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: 6 - в Шанхае, 4 - в провинции Юньнань, 3 - в провинции Гуандун, 2 - в провинции Сычуань.7 августа в Шанхае было выявлено 3 пациента с подозрением на заражение коронавирусом нового типа, прибывших из-за рубежа.Новые летальные случаи от COVID-19 в тот день в континентальной части страны отсутствовали, сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20210803/pandemiya-1744183845.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, хубэй, хунань, коронавирус covid-19