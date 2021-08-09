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В континентальном Китае за сутки выявлен 81 новый случай заражения COVID-19
В континентальном Китае за сутки выявлен 81 новый случай заражения COVID-19 - РИА Новости, 09.08.2021
В континентальном Китае за сутки выявлен 81 новый случай заражения COVID-19
В континентальной части Китая в субботу был зафиксирован 81 новый случай локального заражения COVID-19, сообщили в Государственном комитете по делам... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T11:07
2021-08-09T11:07
россия-китай: главное
китай
хубэй
хунань
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". В континентальной части Китая в субботу был зафиксирован 81 новый случай локального заражения COVID-19, сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.Среди новых случаев локального заражения коронавирусом 38 было выявлено в провинции Цзянсу, 24 - в провинции Хэнань, 7 - в провинции Юньнань, по 6 - в провинциях Хубэй и Хунань.В тот же день в континентальной части страны было зарегистрировано 15 новых завезенных из-за рубежа случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: 6 - в Шанхае, 4 - в провинции Юньнань, 3 - в провинции Гуандун, 2 - в провинции Сычуань.7 августа в Шанхае было выявлено 3 пациента с подозрением на заражение коронавирусом нового типа, прибывших из-за рубежа.Новые летальные случаи от COVID-19 в тот день в континентальной части страны отсутствовали, сообщили в ведомстве.
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китай, хубэй, хунань, коронавирус covid-19
11:07 09.08.2021
 

В континентальном Китае за сутки выявлен 81 новый случай заражения COVID-19

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МОСКВА, 9 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". В континентальной части Китая в субботу был зафиксирован 81 новый случай локального заражения COVID-19, сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.
Среди новых случаев локального заражения коронавирусом 38 было выявлено в провинции Цзянсу, 24 - в провинции Хэнань, 7 - в провинции Юньнань, по 6 - в провинциях Хубэй и Хунань.
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В тот же день в континентальной части страны было зарегистрировано 15 новых завезенных из-за рубежа случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: 6 - в Шанхае, 4 - в провинции Юньнань, 3 - в провинции Гуандун, 2 - в провинции Сычуань.
7 августа в Шанхае было выявлено 3 пациента с подозрением на заражение коронавирусом нового типа, прибывших из-за рубежа.
Новые летальные случаи от COVID-19 в тот день в континентальной части страны отсутствовали, сообщили в ведомстве.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайХубэйХунаньКоронавирус COVID-19
 
 
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