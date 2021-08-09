https://ria.ru/20210809/koronavirus-1744983738.html

Найден препарат, "убивающий" коронавирус на 70 процентов

Найден препарат, "убивающий" коронавирус на 70 процентов - РИА Новости, 09.08.2021

Найден препарат, "убивающий" коронавирус на 70 процентов

Международная группа исследователей выяснила, что препарат фенофибрат и его активная форма фенофибриновая кислота могут уничтожать коронавирус SARS-CoV-2 в... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T07:08

2021-08-09T07:08

2021-08-09T07:08

распространение коронавируса

весь мир

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584038788_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_89f6b832384188b9b12e63ec5b6205c1.jpg

МОСКВА, 9 авн - РИА Новости. Международная группа исследователей выяснила, что препарат фенофибрат и его активная форма фенофибриновая кислота могут уничтожать коронавирус SARS-CoV-2 в клетках человека. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Pharmacology.Фенофибрат — средство, которое используется для снижения уровня холестерина у пациентов с рисками сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые обратили на него внимание в поисках препарата, способного нарушить возможность белкового шипа коронавируса связываться с клеточными рецепторами ACE2.Лабораторные эксперименты на клеточных культурах показали, что фенофибрат способен снизить вирусную нагрузку на 70%. При этом он показал одинаковую эффективность против большинства штаммов SARS-CoV-2. Но его эффективность против "дельта"-штамма коронавируса еще изучается.Ученые отметили, что фенофибрат очень дешев и доступен во всем мире, поэтому в странах в странах с низким и средним уровнем дохода, а также для пациентов, которым не рекомендована вакцинация, он может быть очень полезен.Ранее стало известно, средство от паразитов может стать успешным лекарством в борьбе с распространением коронавируса.

https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743252178.html

весь мир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

весь мир, коронавирус covid-19