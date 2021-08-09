https://ria.ru/20210809/koronavirus-1744983738.html
Найден препарат, "убивающий" коронавирус на 70 процентов
Найден препарат, "убивающий" коронавирус на 70 процентов - РИА Новости, 09.08.2021
Найден препарат, "убивающий" коронавирус на 70 процентов
Международная группа исследователей выяснила, что препарат фенофибрат и его активная форма фенофибриновая кислота могут уничтожать коронавирус SARS-CoV-2 в... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T07:08
2021-08-09T07:08
2021-08-09T07:08
распространение коронавируса
весь мир
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584038788_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_89f6b832384188b9b12e63ec5b6205c1.jpg
МОСКВА, 9 авн - РИА Новости. Международная группа исследователей выяснила, что препарат фенофибрат и его активная форма фенофибриновая кислота могут уничтожать коронавирус SARS-CoV-2 в клетках человека. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Pharmacology.Фенофибрат — средство, которое используется для снижения уровня холестерина у пациентов с рисками сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые обратили на него внимание в поисках препарата, способного нарушить возможность белкового шипа коронавируса связываться с клеточными рецепторами ACE2.Лабораторные эксперименты на клеточных культурах показали, что фенофибрат способен снизить вирусную нагрузку на 70%. При этом он показал одинаковую эффективность против большинства штаммов SARS-CoV-2. Но его эффективность против "дельта"-штамма коронавируса еще изучается.Ученые отметили, что фенофибрат очень дешев и доступен во всем мире, поэтому в странах в странах с низким и средним уровнем дохода, а также для пациентов, которым не рекомендована вакцинация, он может быть очень полезен.Ранее стало известно, средство от паразитов может стать успешным лекарством в борьбе с распространением коронавируса.
https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743252178.html
весь мир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584038788_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_b4405294d14f000d24279c9562a70864.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
весь мир, коронавирус covid-19
Найден препарат, "убивающий" коронавирус на 70 процентов
Ученые выяснили, что препарат фенофибрат снижает вирусную нагрузку SARS-CoV-2 на 70 процентов
МОСКВА, 9 авн - РИА Новости.
Международная группа исследователей выяснила, что препарат фенофибрат и его активная форма фенофибриновая кислота могут уничтожать коронавирус
SARS-CoV-2 в клетках человека. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Pharmacology
.
Фенофибрат — средство, которое используется для снижения уровня холестерина у пациентов с рисками сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые обратили на него внимание в поисках препарата, способного нарушить возможность белкового шипа коронавируса связываться с клеточными рецепторами ACE2.
Лабораторные эксперименты на клеточных культурах показали, что фенофибрат способен снизить вирусную нагрузку на 70%. При этом он показал одинаковую эффективность против большинства штаммов SARS-CoV-2. Но его эффективность против "дельта"-штамма коронавируса еще изучается.
Ученые отметили, что фенофибрат очень дешев и доступен во всем мире, поэтому в странах в странах с низким и средним уровнем дохода, а также для пациентов, которым не рекомендована вакцинация, он может быть очень полезен.
Ранее стало известно, средство от паразитов может стать успешным лекарством в борьбе с распространением коронавируса.