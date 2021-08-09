Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210809/koronavirus-1744983738.html
Найден препарат, "убивающий" коронавирус на 70 процентов
Найден препарат, "убивающий" коронавирус на 70 процентов - РИА Новости, 09.08.2021
Найден препарат, "убивающий" коронавирус на 70 процентов
Международная группа исследователей выяснила, что препарат фенофибрат и его активная форма фенофибриновая кислота могут уничтожать коронавирус SARS-CoV-2 в... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T07:08
2021-08-09T07:08
распространение коронавируса
весь мир
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584038788_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_89f6b832384188b9b12e63ec5b6205c1.jpg
МОСКВА, 9 авн - РИА Новости. Международная группа исследователей выяснила, что препарат фенофибрат и его активная форма фенофибриновая кислота могут уничтожать коронавирус SARS-CoV-2 в клетках человека. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Pharmacology.Фенофибрат — средство, которое используется для снижения уровня холестерина у пациентов с рисками сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые обратили на него внимание в поисках препарата, способного нарушить возможность белкового шипа коронавируса связываться с клеточными рецепторами ACE2.Лабораторные эксперименты на клеточных культурах показали, что фенофибрат способен снизить вирусную нагрузку на 70%. При этом он показал одинаковую эффективность против большинства штаммов SARS-CoV-2. Но его эффективность против "дельта"-штамма коронавируса еще изучается.Ученые отметили, что фенофибрат очень дешев и доступен во всем мире, поэтому в странах в странах с низким и средним уровнем дохода, а также для пациентов, которым не рекомендована вакцинация, он может быть очень полезен.Ранее стало известно, средство от паразитов может стать успешным лекарством в борьбе с распространением коронавируса.
https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743252178.html
весь мир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584038788_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_b4405294d14f000d24279c9562a70864.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
весь мир, коронавирус covid-19
07:08 09.08.2021
 
Найден препарат, "убивающий" коронавирус на 70 процентов

Ученые выяснили, что препарат фенофибрат снижает вирусную нагрузку SARS-CoV-2 на 70 процентов

© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса
© KAUST/Nanographics
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авн - РИА Новости. Международная группа исследователей выяснила, что препарат фенофибрат и его активная форма фенофибриновая кислота могут уничтожать коронавирус SARS-CoV-2 в клетках человека. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Pharmacology.
Фенофибрат — средство, которое используется для снижения уровня холестерина у пациентов с рисками сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые обратили на него внимание в поисках препарата, способного нарушить возможность белкового шипа коронавируса связываться с клеточными рецепторами ACE2.
Лабораторные эксперименты на клеточных культурах показали, что фенофибрат способен снизить вирусную нагрузку на 70%. При этом он показал одинаковую эффективность против большинства штаммов SARS-CoV-2. Но его эффективность против "дельта"-штамма коронавируса еще изучается.
Ученые отметили, что фенофибрат очень дешев и доступен во всем мире, поэтому в странах в странах с низким и средним уровнем дохода, а также для пациентов, которым не рекомендована вакцинация, он может быть очень полезен.
Медики у шкафа с лекарствами в реанимационном блоке временного госпиталя для больных COVID-19, организованного в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 12:34Распространение коронавируса
Минздрав анонсировал новую версию рекомендаций по лечению COVID-19
Ранее стало известно, средство от паразитов может стать успешным лекарством в борьбе с распространением коронавируса.
 
Распространение коронавирусаВесь мирКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03NI рассказал о превосходстве Су-35С над американским F-22
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
03:11Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни
03:09Военная разведка Украины полностью переключилась на Россию, заявили в ЦАСТ
03:00Юристы предупредили о рисках дарения недвижимости
02:59В Киеве заявили, что Германию и Францию напугала военная мощь Украины
02:50Блинкен: мир не может откладывать меры по борьбе с изменениями климата
Лента новостейМолния