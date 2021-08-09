https://ria.ru/20210809/koronavirus-1744983078.html

Британский профессор спрогнозировал будущее коронавируса

Британский профессор спрогнозировал будущее коронавируса - РИА Новости, 09.08.2021

Британский профессор спрогнозировал будущее коронавируса

COVID-19 в скором времени станет "принципиально иным заболеванием", превратившись, как и другие коронавирусы, в еще одну причину простуды, такое мнение в своей... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T06:54

2021-08-09T06:54

2021-08-09T06:54

распространение коронавируса

в мире

великобритания

восточная англия

александр семенов

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. COVID-19 в скором времени станет "принципиально иным заболеванием", превратившись, как и другие коронавирусы, в еще одну причину простуды, такое мнение в своей статье в журнале Spectator выразил профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер.Как считает ученый, вирус SARS-CoV-2 никуда не денется, и, как другие коронавирусы, будет, вероятно, неоднократно проявляться примерно раз в пять лет. Вакцины, по мнению Хантера, осложнят его распространение, хотя со временем они станут меньше защищать от инфекции, но позволят избегать заболевшим госпитализации и смерти."COVIDстанет принципиально иным заболеванием. Через несколько лет подавляющее большинство инфекций будут протекать бессимптомно или в легкой форме. Иными словами, как и другие коронавирусы, он станет лишь еще одной причиной простуды", - заявил профессор.Он отметил, что остальные коронавирусы носят сезонный характер и, как правило, достигают пика зимой, поэтому можно предполагать, что с данным вирусом будет аналогичная ситуация. Новые штаммы SARS-CoV-2 чреваты проблемами, однако, по его словам, есть разумные основания полагать, что штамм "Дельта" может стать конечной точкой вируса."Едва перескочив на нового носителя, вирус редко срабатывает без сбоев. Вирус — это ключ, а его хозяин — то есть мы — замок. После скачка вирус стремительно эволюционирует до тех пор, пока не научится открывать замок. Наиболее подходящий вариант начинает господствовать, и эволюция резко замедляется", - пояснил Хантер.Профессор высказал предположение, что штамм "Дельта" является наиболее сильным, выразив сомнения в вероятности аналогичного "всплеска" других вариантов. "Как мы видим на примере других коронавирусов, возникают дальнейшие мутации, благодаря которым вирус обходит имеющийся иммунитет, однако сама по себе одна "беглая" мутация еще не перечеркивает наработанной защиты от иммунитета и вакцин", - рассказал ученый.По его мнению, худшая часть пандемии - по крайней мере, в Великобритании - уже позади, однако в данном случае важно успешное проведение вторичной вакцинации. "Если все пойдет хорошо, новые длительные ограничения едва ли потребуются", – заключил он.Как ранее рассказал РИА Новости руководитель филиала новосибирского центра "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семенов, более заразные варианты коронавируса вытесняют другие штаммы, но тяжесть течения COVID-19 при этом не прогрессирует.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210805/voz-1744597367.html

https://ria.ru/20210803/kovid-1743972604.html

великобритания

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в мире, великобритания, восточная англия, александр семенов, коронавирус covid-19