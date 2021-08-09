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Эпидемиолог рассказала, когда может развиться постковидный синдром
Эпидемиолог рассказала, когда может развиться постковидный синдром - РИА Новости, 09.08.2021
Эпидемиолог рассказала, когда может развиться постковидный синдром
Симптомы постковидного синдрома могут появиться даже через несколько месяцев после выписки из больницы, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T03:08
2021-08-09T05:06
распространение коронавируса
общество
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россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Симптомы постковидного синдрома могут появиться даже через несколько месяцев после выписки из больницы, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.Плоскирева уточнила, что у пациентов, которые перенесли коронавирус в бессимптомной форме, постковидный синдром может проявиться спустя месяц.Ранее врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявила, что вовремя обнаружить признаки "постковидного синдрома" позволяют клинические анализы крови и мочи. Среди ключевых показателей при диагностике продолжительного COVID-19 она назвала уровни свертываемости крови, электролитов и тропонина, гормонов щитовидной железы, а также витамина D.Вирусолог Евгений Тимаков ранее предупредил о возникновении тромбозов сосудов сетчатки после COVID-19. Он призвал россиян пройти обследование у кардиолога и невропатолога — в том числе молодым пациентам.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:08 09.08.2021 (обновлено: 05:06 09.08.2021)
 
Эпидемиолог рассказала, когда может развиться постковидный синдром

Эпидемиолог Плоскирева: постковидный синдром может развиться через 24 недели после выписки

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖенщина в маске
Женщина в маске - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Симптомы постковидного синдрома могут появиться даже через несколько месяцев после выписки из больницы, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

"По данным систематического обзора, опубликованного в июне 2021 года, постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели",- сказала она.

Плоскирева уточнила, что у пациентов, которые перенесли коронавирус в бессимптомной форме, постковидный синдром может проявиться спустя месяц.
Ранее врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявила, что вовремя обнаружить признаки "постковидного синдрома" позволяют клинические анализы крови и мочи. Среди ключевых показателей при диагностике продолжительного COVID-19 она назвала уровни свертываемости крови, электролитов и тропонина, гормонов щитовидной железы, а также витамина D.
Вирусолог Евгений Тимаков ранее предупредил о возникновении тромбозов сосудов сетчатки после COVID-19. Он призвал россиян пройти обследование у кардиолога и невропатолога — в том числе молодым пациентам.
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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