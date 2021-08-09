https://ria.ru/20210809/konkurs-1744977247.html

Фонд культурных инициатив подытожит заявочную кампанию грантового конкурса

Фонд культурных инициатив подытожит заявочную кампанию грантового конкурса - РИА Новости, 09.08.2021

Фонд культурных инициатив подытожит заявочную кампанию грантового конкурса

Президентский фонд культурных инициатив подведет итоги заявочной кампании грантового конкурса среди проектов в области культуры, искусства и креативных... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T01:18

2021-08-09T01:18

2021-08-09T01:18

россия

культура

президентский фонд культурных инициатив

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президентский фонд культурных инициатив подведет итоги заявочной кампании грантового конкурса среди проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий 9 августа, сообщает пресс-служба фонда.Через информационную систему Президентского фонда культурных инициатив творческие проекты в течение полутора месяцев подавали участники со всей страны."В результате с учетом новых сроков у нас было оформлено более 38 тысяч личных кабинетов - их открывали авторы заявок и творческие коллективы. География конкурса охватывает 84 региона", - сказал РИА Новости гендиректор фонда Роман Карманов.Следующий этап - работа экспертов конкурса, в августе они проведут оценку проектов, каждая заявка будет рассматриваться несколькими экспертами независимо друг от друга по единым критериям оценки. Результаты первого грантового конкурса будут озвучены в сентябре. Как уточняют организаторы, поступило несколько тысяч заявок.Грантовый конкурс проводится впервые, общий фонд составляет 3,5 миллиарда рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер."С одной стороны, мы будем финансово поддерживать творческие команды и уже скоро увидим яркие проекты, новые имена и получим уникальную информацию о том, как живут творческие люди, чем они "дышат" и что им нужно для развития. С другой стороны, когда мы эту информацию получим, у нас уже будет основа для второй части нашей деятельности, к которой мы относим деятельность фонда как института развития. Это значит, что мы сделаем некие выводы о том, как действительно обстоят дела у творческих команд, и поймем, чем мы можем помочь", - сказал Карманов.Заявки на конкурс направлялись по восьми тематическим направлениям: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ". Большее число проектов поступало на образовательные и наставнические инициативы, организацию фестивалей, премий, форумов и проекты креативных индустрий.Заявки подали креативные команды, дирекции фестивалей и профессиональных конкурсов, библиотеки и дома культуры, негосударственные театры и музеи, арт-пространства, продюсеры, музыканты, танцевальные студии, съемочные группы фильмов и сериалов, мультипликаторы, художники и авторы проектов по сохранению культуры малых народов России."Есть очень молодые люди и люди более старшего возраста, есть муниципальные организации и различные творческие объединения. Абсолютно точно это активное креативное ядро, которое есть в каждом городе, от которого исходят основные проекты и основная энергия. Они очень разные: музыканты, артисты, коллективы театров и музеев, есть очень много проектов, которые связаны с фестивалями, различными массовыми мероприятиями", - рассказал Карманов.Для того чтобы сделать подачу заявки максимально простой, Фонд культурных инициатив разработал методички по составлению заявки и бюджета, чек-лист самопроверки по правильности оформления проектов в системе, а также открыл контактный центр, сотрудники которого помогали находить ответы на все вопросы, возникающие у авторов заявок.

https://ria.ru/20210722/eyfman-1742337911.html

https://ria.ru/20210607/proekty-1736007168.html

https://ria.ru/20210604/minkultury-1735611599.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, культура, президентский фонд культурных инициатив