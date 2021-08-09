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На Новолипецком металлургическом комбинате загорелась кровля
На Новолипецком металлургическом комбинате загорелась кровля - РИА Новости, 09.08.2021
На Новолипецком металлургическом комбинате загорелась кровля
Пожарные в Липецке локализовали возгорание кровли площадью 40 квадратных метров на Новолипецком металлургическом комбинате, пострадавших нет, сообщил РИА... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T11:27
2021-08-09T11:27
2021-08-09T11:30
происшествия
новолипецкий металлургический комбинат
липецк
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ВОРОНЕЖ, 9 авг - РИА Новости. Пожарные в Липецке локализовали возгорание кровли площадью 40 квадратных метров на Новолипецком металлургическом комбинате, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону."В 9.59 (мск) поступило сообщение о возгорании кровли на НЛМК, выезд был организован по повышенному номеру сложности. Привлекалось к тушению пожара девять автоцистерн, две автолестницы, служба пожаротушения, оперативная группа. В 10.40 поступило сообщение о локализации пожара. Пострадавших и погибших нет", - сказал собеседника агентства.По его словам, возгорание произошло на объекте КЦ-2.В настоящий момент пожарные ликвидировали возгорание. По словам собеседника агентства, причины пожара выясняются.
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происшествия, новолипецкий металлургический комбинат, липецк
11:27 09.08.2021 (обновлено: 11:30 09.08.2021)
На Новолипецком металлургическом комбинате загорелась кровля
На Новолипецком металлургическом комбинате загорелась кровля на площади 40 квадратных метров