Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210809/kislorod-1745119989.html
СК возбудил уголовное дело после гибели девяти человек во Владикавказе
СК возбудил уголовное дело после гибели девяти человек во Владикавказе - РИА Новости, 09.08.2021
СК возбудил уголовное дело после гибели девяти человек во Владикавказе
Следственный комитет завел уголовное дело после гибели девяти человек из-за кратковременной остановки подачи кислорода в Клинической больнице скорой помощи... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T22:04
2021-08-09T23:46
происшествия
владикавказ
следственный комитет россии (ск рф)
россия
порыв кислородной трубы во владикавказской больнице
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745114269_0:165:3127:1924_1920x0_80_0_0_20e66310c240e0dda76b346e7881d743.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Следственный комитет завел уголовное дело после гибели девяти человек из-за кратковременной остановки подачи кислорода в Клинической больнице скорой помощи Владикавказа."По факту происшествия &lt;...&gt; возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК России ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц"), — заявил РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУ СК Эдуард Гусов.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование на контроль, ему предоставят подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела.О поломке на кислородной станции стало известно около 18:00, на тот момент в реанимации находился 71 пациент. В результате скончались восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет, состояние которых было крайне тяжелым.Во Владикавказ направили группу анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Министерства здравоохранения и специалистов Росздравнадзора.Сейчас в больнице проводят мероприятия по обеспечению кислородом пациентов, газ поступает в реанимацию, указали в местном Минздраве.Главы Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что с завтрашнего дня во всех больницах республики обеспечат резервное снабжение кислородом. Также власти договорились с Минобороны о доставке двух тонн газа из Моздока в случае необходимости.СК и прокуратура проводят проверки.
https://ria.ru/20210809/kislorod-1745114772.html
https://ria.ru/20210809/kislorod-1745113307.html
владикавказ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745114269_83:252:2476:2047_1920x0_80_0_0_74a17f68e6b16aef2927447ceca88d68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), россия, порыв кислородной трубы во владикавказской больнице
22:04 09.08.2021 (обновлено: 23:46 09.08.2021)
 

СК возбудил уголовное дело после гибели девяти человек во Владикавказе

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи заезжает на территорию клинической больницы скорой помощи во Владикавказе
Автомобиль скорой помощи заезжает на территорию клинической больницы скорой помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Ольга Смольская
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Следственный комитет завел уголовное дело после гибели девяти человек из-за кратковременной остановки подачи кислорода в Клинической больнице скорой помощи Владикавказа.
"По факту происшествия <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК России ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц"), — заявил РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУ СК Эдуард Гусов.
Автомобиль скорой помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 20:53
Росздравнадзор проверит причины инцидента в больнице во Владикавказе
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование на контроль, ему предоставят подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела.
О поломке на кислородной станции стало известно около 18:00, на тот момент в реанимации находился 71 пациент. В результате скончались восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет, состояние которых было крайне тяжелым.
Во Владикавказ направили группу анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Министерства здравоохранения и специалистов Росздравнадзора.
Сейчас в больнице проводят мероприятия по обеспечению кислородом пациентов, газ поступает в реанимацию, указали в местном Минздраве.
Главы Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что с завтрашнего дня во всех больницах республики обеспечат резервное снабжение кислородом. Также власти договорились с Минобороны о доставке двух тонн газа из Моздока в случае необходимости.
СК и прокуратура проводят проверки.
Автомобиль скорой помощи около клинической больницы скорой помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 20:37
Во владикавказской больнице нашли место утечки кислорода
 
ПроисшествияВладикавказСледственный комитет России (СК РФ)РоссияПорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
03:11Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни
03:09Военная разведка Украины полностью переключилась на Россию, заявили в ЦАСТ
03:00Юристы предупредили о рисках дарения недвижимости
02:59В Киеве заявили, что Германию и Францию напугала военная мощь Украины
02:50Блинкен: мир не может откладывать меры по борьбе с изменениями климата
02:29Белорусская ассоциация гимнастики объяснила оскорбление России
Лента новостейМолния