22:04 09.08.2021 (обновлено: 23:46 09.08.2021)
СК возбудил уголовное дело после гибели девяти человек во Владикавказе
© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи заезжает на территорию клинической больницы скорой помощи во Владикавказе
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Следственный комитет завел уголовное дело после гибели девяти человек из-за кратковременной остановки подачи кислорода в Клинической больнице скорой помощи Владикавказа.
"По факту происшествия <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК России ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц"), — заявил РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУ СК Эдуард Гусов.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование на контроль, ему предоставят подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела.
О поломке на кислородной станции стало известно около 18:00, на тот момент в реанимации находился 71 пациент. В результате скончались восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет, состояние которых было крайне тяжелым.
Во Владикавказ направили группу анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Министерства здравоохранения и специалистов Росздравнадзора.
Сейчас в больнице проводят мероприятия по обеспечению кислородом пациентов, газ поступает в реанимацию, указали в местном Минздраве.
Главы Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что с завтрашнего дня во всех больницах республики обеспечат резервное снабжение кислородом. Также власти договорились с Минобороны о доставке двух тонн газа из Моздока в случае необходимости.
СК и прокуратура проводят проверки.