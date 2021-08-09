https://ria.ru/20210809/kislorod-1745119989.html

СК возбудил уголовное дело после гибели девяти человек во Владикавказе

СК возбудил уголовное дело после гибели девяти человек во Владикавказе - РИА Новости, 09.08.2021

СК возбудил уголовное дело после гибели девяти человек во Владикавказе

Следственный комитет завел уголовное дело после гибели девяти человек из-за кратковременной остановки подачи кислорода в Клинической больнице скорой помощи... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T22:04

2021-08-09T22:04

2021-08-09T23:46

происшествия

владикавказ

следственный комитет россии (ск рф)

россия

порыв кислородной трубы во владикавказской больнице

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Следственный комитет завел уголовное дело после гибели девяти человек из-за кратковременной остановки подачи кислорода в Клинической больнице скорой помощи Владикавказа."По факту происшествия <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК России ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц"), — заявил РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУ СК Эдуард Гусов.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование на контроль, ему предоставят подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела.О поломке на кислородной станции стало известно около 18:00, на тот момент в реанимации находился 71 пациент. В результате скончались восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет, состояние которых было крайне тяжелым.Во Владикавказ направили группу анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Министерства здравоохранения и специалистов Росздравнадзора.Сейчас в больнице проводят мероприятия по обеспечению кислородом пациентов, газ поступает в реанимацию, указали в местном Минздраве.Главы Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что с завтрашнего дня во всех больницах республики обеспечат резервное снабжение кислородом. Также власти договорились с Минобороны о доставке двух тонн газа из Моздока в случае необходимости.СК и прокуратура проводят проверки.

https://ria.ru/20210809/kislorod-1745114772.html

https://ria.ru/20210809/kislorod-1745113307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), россия, порыв кислородной трубы во владикавказской больнице