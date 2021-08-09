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В Хургаду впервые за шесть лет прибыл рейс российской авиакомпании

В Хургаду впервые за шесть лет прибыл рейс российской авиакомпании - РИА Новости, 09.08.2021

В Хургаду впервые за шесть лет прибыл рейс российской авиакомпании

Первый почти за шесть лет прямой авиарейс российской авиакомпании приземлился в аэропорту египетской Хургады, сообщил РИА Новости источник в воздушной гавани. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T14:15

2021-08-09T14:15

2021-08-09T15:27

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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 9 авг - РИА Новости, Заман Рамазанов. Первый почти за шесть лет прямой авиарейс российской авиакомпании приземлился в аэропорту египетской Хургады, сообщил РИА Новости источник в воздушной гавани.Рейс авиакомпании "Россия" FV5631 вылетел из московского аэропорта "Шереметьево" с загрузкой в 100%."Самолет прибыл в Хургаду в 12.25 (13.25 мск)", - сообщил источник.Ранее утром в Хургаду из России прибыл первый рейс авиакомпании EgyptAir.Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Авиакомпания "Россия" планирует еженедельно выполнять по пять рейсов в каждый из городов. Egyptair планирует четыре рейса в Шарм-эш-Шейх и три в Хургаду.Москва убедилась, что египетские власти кардинально усилили меры безопасности на курортах страны и в аэропортах, и надеется на безопасный и комфортный отдых россиян, заявил 5 августа посол РФ в Каире Георгий Борисенко.Росавиация выдала восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы на курорты Египта; они смогут воспользоваться ими при увеличении оперштабом количества рейсов на этих маршрутах. Допуски на полеты из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх получили "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, Smartavia, "Уральские авиалинии", Nordwind и Azur Air.Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. Также авиасообщение между Россией и Египтом прерывалось в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В сентябре 2020 года полеты из Москвы в Каир возобновились.В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.

https://ria.ru/20210729/egipet-1743466957.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210806/egipet-1744757223.html

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Первые за 6 лет туристы, летящие в Хургаду, на регистрации в Домодедово Сегодня, после почти шестилетнего перерыва, стартуют прямые перелеты на курорты Египта. Пока только регулярные рейсы, но все надеются и на чартеры. 2021-08-09T14:15 true PT0M40S

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