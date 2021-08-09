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Туризм
https://ria.ru/20210809/khurgada-1745046860.html
В Хургаду впервые за шесть лет прибыл рейс российской авиакомпании
В Хургаду впервые за шесть лет прибыл рейс российской авиакомпании - РИА Новости, 09.08.2021
В Хургаду впервые за шесть лет прибыл рейс российской авиакомпании
Первый почти за шесть лет прямой авиарейс российской авиакомпании приземлился в аэропорту египетской Хургады, сообщил РИА Новости источник в воздушной гавани. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:15
2021-08-09T15:27
туризм
в мире
египет
хургада
россия
новости - туризм
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ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 9 авг - РИА Новости, Заман Рамазанов. Первый почти за шесть лет прямой авиарейс российской авиакомпании приземлился в аэропорту египетской Хургады, сообщил РИА Новости источник в воздушной гавани.Рейс авиакомпании "Россия" FV5631 вылетел из московского аэропорта "Шереметьево" с загрузкой в 100%."Самолет прибыл в Хургаду в 12.25 (13.25 мск)", - сообщил источник.Ранее утром в Хургаду из России прибыл первый рейс авиакомпании EgyptAir.Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Авиакомпания "Россия" планирует еженедельно выполнять по пять рейсов в каждый из городов. Egyptair планирует четыре рейса в Шарм-эш-Шейх и три в Хургаду.Москва убедилась, что египетские власти кардинально усилили меры безопасности на курортах страны и в аэропортах, и надеется на безопасный и комфортный отдых россиян, заявил 5 августа посол РФ в Каире Георгий Борисенко.Росавиация выдала восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы на курорты Египта; они смогут воспользоваться ими при увеличении оперштабом количества рейсов на этих маршрутах. Допуски на полеты из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх получили "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, Smartavia, "Уральские авиалинии", Nordwind и Azur Air.Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. Также авиасообщение между Россией и Египтом прерывалось в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В сентябре 2020 года полеты из Москвы в Каир возобновились.В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
https://ria.ru/20210729/egipet-1743466957.html
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353
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Первые за 6 лет туристы, летящие в Хургаду, на регистрации в Домодедово
Сегодня, после почти шестилетнего перерыва, стартуют прямые перелеты на курорты Египта. Пока только регулярные рейсы, но все надеются и на чартеры.
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в мире, египет, хургада, россия, новости - туризм
14:15 09.08.2021 (обновлено: 15:27 09.08.2021)
 
В Хургаду впервые за шесть лет прибыл рейс российской авиакомпании

Источник: в Хургаду прибыл первый с 2015 года рейс российской авиакомпании

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаПляж отеля "Жасмин" в египетской Хургаде
Пляж отеля Жасмин в египетской Хургаде - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Читать ria.ru в
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 9 авг - РИА Новости, Заман Рамазанов. Первый почти за шесть лет прямой авиарейс российской авиакомпании приземлился в аэропорту египетской Хургады, сообщил РИА Новости источник в воздушной гавани.
Рейс авиакомпании "Россия" FV5631 вылетел из московского аэропорта "Шереметьево" с загрузкой в 100%.
"Самолет прибыл в Хургаду в 12.25 (13.25 мск)", - сообщил источник.
Ранее утром в Хургаду из России прибыл первый рейс авиакомпании EgyptAir.
Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Авиакомпания "Россия" планирует еженедельно выполнять по пять рейсов в каждый из городов. Egyptair планирует четыре рейса в Шарм-эш-Шейх и три в Хургаду.
Москва убедилась, что египетские власти кардинально усилили меры безопасности на курортах страны и в аэропортах, и надеется на безопасный и комфортный отдых россиян, заявил 5 августа посол РФ в Каире Георгий Борисенко.
Росавиация выдала восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы на курорты Египта; они смогут воспользоваться ими при увеличении оперштабом количества рейсов на этих маршрутах. Допуски на полеты из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх получили "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, Smartavia, "Уральские авиалинии", Nordwind и Azur Air.
Хургада, Египет - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 18:41Туризм
Стала известна стоимость первых пакетных туров в Египет
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. Также авиасообщение между Россией и Египтом прерывалось в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В сентябре 2020 года полеты из Москвы в Каир возобновились.
В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
Информационное табло в аэропорту Домодедово, куда прибывает первый за 2,5 года самолет авиакомпании EgyptAir из Каира. 11 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 19:08В мире
Восемь российских авиакомпаний получили допуски для полетов в Египет
 
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