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СМИ: Байден назначил спецпосланника США по "Северному потоку — 2"
СМИ: Байден назначил спецпосланника США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 09.08.2021
СМИ: Байден назначил спецпосланника США по "Северному потоку — 2"
Президент США Джо Байден назначил своего бывшего близкого советника и экс-спецпосланника Госдепа по международным энергетическим вопросам Амоса Хохштейна на... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T13:11
2021-08-09T16:51
в мире
сша
джо байден
северный поток — 2
экономика
россия
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ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден назначил своего бывшего близкого советника и экс-спецпосланника Госдепа по международным энергетическим вопросам Амоса Хохштейна на аналогичную должность, связанную с вопросами трубопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщил портал Axios.Как предполагают источники издания, назначение Хохштейна, который ранее выступал категорически против реализации этого проекта, означает, что он будет "активно добиваться эффективной стратегии" для США. Он также займется отношениями с Германией.Весной журналисты Politico сообщали, что Белый дом искал человека, который возглавил бы переговоры о прекращении проекта, и на эту роль рассматривали именно Хохштейна, хотя он поначалу не соглашался. Впоследствии позиция американской администрации по "Северному потоку — 2" изменилась.В июле Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем стороны сформулировали ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах и Киева, и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. В то же время Белый дом все время строительства трубопровода выступал против этого и накладывал санкции на задействованные компании.ФРГ, согласно документу, обязалась использовать "все имеющиеся рычаги", чтобы поспособствовать продлению на срок до десяти лет транзитного соглашения. В частности, говорилось о назначении специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. Германия также пообещала добиваться санкций против России, если та будет использовать энергию в качестве "оружия"."Северный поток — 2" — трубопровод общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, проведенный от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Строительство уже вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета. Москва не раз призывала перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу, и подчеркивая, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления. Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что "Северный поток — 2" — чисто экономический проект, его маршрут и короче, чем через страны Европы и Украину, и дешевле.
https://ria.ru/20210802/potok-1743920609.html
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в мире, сша, джо байден, северный поток — 2, экономика, россия
13:11 09.08.2021 (обновлено: 16:51 09.08.2021)
 
СМИ: Байден назначил спецпосланника США по "Северному потоку — 2"

Axios: президент США Байден назначил Амоса Хохштейна спецпосланником по "Северному потоку — 2"

© AP Photo / Yorgos KarahalisАмос Хохштейн во время визита в Грецию
Амос Хохштейн во время визита в Грецию - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© AP Photo / Yorgos Karahalis
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ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден назначил своего бывшего близкого советника и экс-спецпосланника Госдепа по международным энергетическим вопросам Амоса Хохштейна на аналогичную должность, связанную с вопросами трубопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщил портал Axios.
Как предполагают источники издания, назначение Хохштейна, который ранее выступал категорически против реализации этого проекта, означает, что он будет "активно добиваться эффективной стратегии" для США. Он также займется отношениями с Германией.
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Весной журналисты Politico сообщали, что Белый дом искал человека, который возглавил бы переговоры о прекращении проекта, и на эту роль рассматривали именно Хохштейна, хотя он поначалу не соглашался. Впоследствии позиция американской администрации по "Северному потоку — 2" изменилась.
В июле Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем стороны сформулировали ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах и Киева, и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. В то же время Белый дом все время строительства трубопровода выступал против этого и накладывал санкции на задействованные компании.
ФРГ, согласно документу, обязалась использовать "все имеющиеся рычаги", чтобы поспособствовать продлению на срок до десяти лет транзитного соглашения. В частности, говорилось о назначении специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. Германия также пообещала добиваться санкций против России, если та будет использовать энергию в качестве "оружия".
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"Северный поток — 2" — трубопровод общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, проведенный от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Строительство уже вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
Москва не раз призывала перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу, и подчеркивая, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления. Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что "Северный поток — 2" — чисто экономический проект, его маршрут и короче, чем через страны Европы и Украину, и дешевле.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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В миреСШАДжо БайденСеверный поток — 2ЭкономикаРоссия
 
 
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