Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210809/keshbek-1745000739.html
Россияне купили более 350 тысяч путевок по программе детского кешбэка
Россияне купили более 350 тысяч путевок по программе детского кешбэка - РИА Новости, 09.08.2021
Россияне купили более 350 тысяч путевок по программе детского кешбэка
С момента старта программы детского кешбэка родители купили более 350 тысяч путевок на общую сумму около девяти миллиардов рублей, общая сумма возвратов... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T18:27
2021-08-09T18:27
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
туристы
детский отдых
туризм
зарина догузова
кешбэк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736265309_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_435ff808db478293f1453e55b2604da4.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. С момента старта программы детского кешбэка родители купили более 350 тысяч путевок на общую сумму около девяти миллиардов рублей, общая сумма возвратов родителям составила четыре миллиарда, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."У нас уже третий месяц работает программа детского туристического кешбэка. Родители могут покупать путевки в детские лагеря и им автоматически в течение пять дней возвращается 50 процентов от стоимости, максимум 20 тысяч рублей", — уточнила она.До закрытия окна продаж остается чуть меньше месяца. Покупать путевки можно до З1 августа, а вернуться ребенок должен вплоть до 15 сентября. Таким образом мы охватываем все последние смены."Напомню, что нет ограничений по количеству поездок на одну семью — многодетные семьи могут отправить всех детей, и с каждой купленной путевки получить возврат, — сказала Зарина Догузова. — Для удобства, все путевки можно оплатить одной карточкой, так как количество транзакций не ограничено".Благодаря программе сотни тысяч родителей уже существенно сэкономили на детском отдыхе."С учетом того, что впереди еще несколько смен, динамика покупок пока еще достаточно высокая, и в среднем по программе покупают около трех тысяч путевок в день, — добавила глава Ростуризма. — Все актуальные предложения, а также список партнеров программы, можно найти на сайте мирпутешествий.рф"."Также по поручению президента разработан специальный механизм, чтобы все, кто приобрел путевки до старта детского кешбэка 25 мая, также могли вернуть деньги за купленные путевки. Для этого необходимо подать заявление на портале Госуслуг", - напомнила она.Сделать это можно вплоть до 20 октября, но только после того, как ребенок вернулся из лагеря. Заявления рассматриваются и проверяются регионами. Статус рассмотрения заявления можно отслеживать в личном кабинете. Вся подробная информация есть на специальной вкладке на портале Госуслуг.
https://ria.ru/20210728/keshbek-1743232758.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736265309_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_759b49c7e82e8cf5516bdb73a2907ffd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, детский отдых, туризм, зарина догузова, кешбэк, отдых в россии 2021 летом
18:27 09.08.2021
 

Россияне купили более 350 тысяч путевок по программе детского кешбэка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДети у поезда "Таврия" на железнодорожном вокзале Симферополя, перед отправкой на отдых в Международный детский центр "Артек"
Дети у поезда Таврия на железнодорожном вокзале Симферополя, перед отправкой на отдых в Международный детский центр Артек - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. С момента старта программы детского кешбэка родители купили более 350 тысяч путевок на общую сумму около девяти миллиардов рублей, общая сумма возвратов родителям составила четыре миллиарда, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"У нас уже третий месяц работает программа детского туристического кешбэка. Родители могут покупать путевки в детские лагеря и им автоматически в течение пять дней возвращается 50 процентов от стоимости, максимум 20 тысяч рублей", — уточнила она.
До закрытия окна продаж остается чуть меньше месяца. Покупать путевки можно до З1 августа, а вернуться ребенок должен вплоть до 15 сентября. Таким образом мы охватываем все последние смены.
"Напомню, что нет ограничений по количеству поездок на одну семью — многодетные семьи могут отправить всех детей, и с каждой купленной путевки получить возврат, — сказала Зарина Догузова. — Для удобства, все путевки можно оплатить одной карточкой, так как количество транзакций не ограничено".
Благодаря программе сотни тысяч родителей уже существенно сэкономили на детском отдыхе.
"С учетом того, что впереди еще несколько смен, динамика покупок пока еще достаточно высокая, и в среднем по программе покупают около трех тысяч путевок в день, — добавила глава Ростуризма. — Все актуальные предложения, а также список партнеров программы, можно найти на сайте мирпутешествий.рф".
"Также по поручению президента разработан специальный механизм, чтобы все, кто приобрел путевки до старта детского кешбэка 25 мая, также могли вернуть деньги за купленные путевки. Для этого необходимо подать заявление на портале Госуслуг", - напомнила она.
Сделать это можно вплоть до 20 октября, но только после того, как ребенок вернулся из лагеря. Заявления рассматриваются и проверяются регионами. Статус рассмотрения заявления можно отслеживать в личном кабинете. Вся подробная информация есть на специальной вкладке на портале Госуслуг.
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 11:14Туризм
Ростуризм продлил продажи путевок с кешбэком
 
ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмтуристыДетский отдыхТуризмЗарина ДогузоваКешбэкотдых в России 2021 летом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03NI рассказал о превосходстве Су-35С над американским F-22
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
03:11Диетолог рассказала, почему нельзя есть зеленую часть у арбуза и дыни
03:09Военная разведка Украины полностью переключилась на Россию, заявили в ЦАСТ
03:00Юристы предупредили о рисках дарения недвижимости
02:59В Киеве заявили, что Германию и Францию напугала военная мощь Украины
02:50Блинкен: мир не может откладывать меры по борьбе с изменениями климата
Лента новостейМолния