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Россияне купили более 350 тысяч путевок по программе детского кешбэка
Россияне купили более 350 тысяч путевок по программе детского кешбэка - РИА Новости, 09.08.2021
Россияне купили более 350 тысяч путевок по программе детского кешбэка
С момента старта программы детского кешбэка родители купили более 350 тысяч путевок на общую сумму около девяти миллиардов рублей, общая сумма возвратов... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T18:27
2021-08-09T18:27
2021-08-09T18:27
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зарина догузова
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. С момента старта программы детского кешбэка родители купили более 350 тысяч путевок на общую сумму около девяти миллиардов рублей, общая сумма возвратов родителям составила четыре миллиарда, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."У нас уже третий месяц работает программа детского туристического кешбэка. Родители могут покупать путевки в детские лагеря и им автоматически в течение пять дней возвращается 50 процентов от стоимости, максимум 20 тысяч рублей", — уточнила она.До закрытия окна продаж остается чуть меньше месяца. Покупать путевки можно до З1 августа, а вернуться ребенок должен вплоть до 15 сентября. Таким образом мы охватываем все последние смены."Напомню, что нет ограничений по количеству поездок на одну семью — многодетные семьи могут отправить всех детей, и с каждой купленной путевки получить возврат, — сказала Зарина Догузова. — Для удобства, все путевки можно оплатить одной карточкой, так как количество транзакций не ограничено".Благодаря программе сотни тысяч родителей уже существенно сэкономили на детском отдыхе."С учетом того, что впереди еще несколько смен, динамика покупок пока еще достаточно высокая, и в среднем по программе покупают около трех тысяч путевок в день, — добавила глава Ростуризма. — Все актуальные предложения, а также список партнеров программы, можно найти на сайте мирпутешествий.рф"."Также по поручению президента разработан специальный механизм, чтобы все, кто приобрел путевки до старта детского кешбэка 25 мая, также могли вернуть деньги за купленные путевки. Для этого необходимо подать заявление на портале Госуслуг", - напомнила она.Сделать это можно вплоть до 20 октября, но только после того, как ребенок вернулся из лагеря. Заявления рассматриваются и проверяются регионами. Статус рассмотрения заявления можно отслеживать в личном кабинете. Вся подробная информация есть на специальной вкладке на портале Госуслуг.
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РИА Новости
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РИА Новости
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, детский отдых, туризм, зарина догузова, кешбэк, отдых в россии 2021 летом
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. С момента старта программы детского кешбэка родители купили более 350 тысяч путевок на общую сумму около девяти миллиардов рублей, общая сумма возвратов родителям составила четыре миллиарда, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"У нас уже третий месяц работает программа детского туристического кешбэка. Родители могут покупать путевки в детские лагеря и им автоматически в течение пять дней возвращается 50 процентов от стоимости, максимум 20 тысяч рублей", — уточнила она.
До закрытия окна продаж остается чуть меньше месяца. Покупать путевки можно до З1 августа, а вернуться ребенок должен вплоть до 15 сентября. Таким образом мы охватываем все последние смены.
"Напомню, что нет ограничений по количеству поездок на одну семью — многодетные семьи могут отправить всех детей, и с каждой купленной путевки получить возврат, — сказала Зарина Догузова. — Для удобства, все путевки можно оплатить одной карточкой, так как количество транзакций не ограничено".
Благодаря программе сотни тысяч родителей уже существенно сэкономили на детском отдыхе.
"С учетом того, что впереди еще несколько смен, динамика покупок пока еще достаточно высокая, и в среднем по программе покупают около трех тысяч путевок в день, — добавила глава Ростуризма. — Все актуальные предложения, а также список партнеров программы, можно найти на сайте мирпутешествий.рф".
"Также по поручению президента разработан специальный механизм, чтобы все, кто приобрел путевки до старта детского кешбэка 25 мая, также могли вернуть деньги за купленные путевки. Для этого необходимо подать заявление на портале Госуслуг", - напомнила она.
Сделать это можно вплоть до 20 октября, но только после того, как ребенок вернулся из лагеря. Заявления рассматриваются и проверяются регионами. Статус рассмотрения заявления можно отслеживать в личном кабинете. Вся подробная информация есть на специальной вкладке на портале Госуслуг.