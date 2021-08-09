Видеомост Москва – Баку – Нур-Султан о перспективах каспийского диалога
12 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва – Баку – Нур-Султан на тему: "Перспективы каспийского диалога".
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Участники в Москве:
- исполнительный директор Политологического центра "Север-Юг" Анжелика ТРАПЕЗНИКОВА;
- старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, эксперт РСМД Станислав ПРИТЧИН;
- эксперт дискуссионного клуба "Валдай" Фархад ИБРАГИМОВ.
В Баку:
- проректор Азербайджанской дипломатической академии Фариз ИСМАИЛЗАДЕ;
- заместитель генерального директора информационного агентства Trend, руководитель аналитического центра BakuNetwork Гюльнара МАМЕДЗАДЕ.
Участники в Москве:
- исполнительный директор Политологического центра "Север-Юг" Анжелика ТРАПЕЗНИКОВА;
- старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, эксперт РСМД Станислав ПРИТЧИН;
- эксперт дискуссионного клуба "Валдай" Фархад ИБРАГИМОВ.
В Баку:
- проректор Азербайджанской дипломатической академии Фариз ИСМАИЛЗАДЕ;
- заместитель генерального директора информационного агентства Trend, руководитель аналитического центра BakuNetwork Гюльнара МАМЕДЗАДЕ.
В Нур-Султане:
- советник председателя Сената Парламента РК Жанар ТУЛИНДИНОВА.
- советник председателя Сената Парламента РК Жанар ТУЛИНДИНОВА.
Ежегодно 12 августа отмечается День Каспийского моря, провозглашенный в 2006 году. Дата приурочена к ратификации Тегеранской рамочной конвенции о защите морской среды водоема. 12 августа 2018 года в Актау была принята Каспийская конвенция, ставшая центральным событием политической жизни всего региона, определившая политико-правовой контекст решения большого спектра задач, стоящих перед прибрежными государствами.
О том, как реализуется каспийский диалог сегодня, какие актуальные задачи ставятся во главу угла его участниками, пойдет речь в ходе мероприятия, посвященного каспийской проблематике, организованного мультимедийным пресс-центром Sputnik Азербайджан совместно с Политологическим центром "Север-Юг", информационным агентством "Тренд" и аналитической экспертной сетью BakuNetwork.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
О том, как реализуется каспийский диалог сегодня, какие актуальные задачи ставятся во главу угла его участниками, пойдет речь в ходе мероприятия, посвященного каспийской проблематике, организованного мультимедийным пресс-центром Sputnik Азербайджан совместно с Политологическим центром "Север-Юг", информационным агентством "Тренд" и аналитической экспертной сетью BakuNetwork.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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