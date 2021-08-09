https://ria.ru/20210809/kaspiyskoemore-1745087118.html

Видеомост Москва – Баку – Нур-Султан о перспективах каспийского диалога

Видеомост Москва – Баку – Нур-Султан о перспективах каспийского диалога - РИА Новости, 09.08.2021

Видеомост Москва – Баку – Нур-Султан о перспективах каспийского диалога

12 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва – Баку – Нур-Султан на тему: "Перспективы каспийского диалога".

2021-08-09T17:37

2021-08-09T17:37

2021-08-09T17:37

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Задать вопросУчастники в Москве:- исполнительный директор Политологического центра "Север-Юг" Анжелика ТРАПЕЗНИКОВА;- старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, эксперт РСМД Станислав ПРИТЧИН;- эксперт дискуссионного клуба "Валдай" Фархад ИБРАГИМОВ.В Баку:- проректор Азербайджанской дипломатической академии Фариз ИСМАИЛЗАДЕ;- заместитель генерального директора информационного агентства Trend, руководитель аналитического центра BakuNetwork Гюльнара МАМЕДЗАДЕ.В Нур-Султане:- советник председателя Сената Парламента РК Жанар ТУЛИНДИНОВА.Ежегодно 12 августа отмечается День Каспийского моря, провозглашенный в 2006 году. Дата приурочена к ратификации Тегеранской рамочной конвенции о защите морской среды водоема. 12 августа 2018 года в Актау была принята Каспийская конвенция, ставшая центральным событием политической жизни всего региона, определившая политико-правовой контекст решения большого спектра задач, стоящих перед прибрежными государствами.О том, как реализуется каспийский диалог сегодня, какие актуальные задачи ставятся во главу угла его участниками, пойдет речь в ходе мероприятия, посвященного каспийской проблематике, организованного мультимедийным пресс-центром Sputnik Азербайджан совместно с Политологическим центром "Север-Юг", информационным агентством "Тренд" и аналитической экспертной сетью BakuNetwork.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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