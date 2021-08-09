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Видеомост Москва – Баку – Нур-Султан о перспективах каспийского диалога
Видеомост Москва – Баку – Нур-Султан о перспективах каспийского диалога - РИА Новости, 09.08.2021
Видеомост Москва – Баку – Нур-Султан о перспективах каспийского диалога
12 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва – Баку – Нур-Султан на тему: "Перспективы каспийского диалога".
2021-08-09T17:37
2021-08-09T17:37
анонсы
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Задать вопросУчастники в Москве:- исполнительный директор Политологического центра "Север-Юг" Анжелика ТРАПЕЗНИКОВА;- старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, эксперт РСМД Станислав ПРИТЧИН;- эксперт дискуссионного клуба "Валдай" Фархад ИБРАГИМОВ.В Баку:- проректор Азербайджанской дипломатической академии Фариз ИСМАИЛЗАДЕ;- заместитель генерального директора информационного агентства Trend, руководитель аналитического центра BakuNetwork Гюльнара МАМЕДЗАДЕ.В Нур-Султане:- советник председателя Сената Парламента РК Жанар ТУЛИНДИНОВА.Ежегодно 12 августа отмечается День Каспийского моря, провозглашенный в 2006 году. Дата приурочена к ратификации Тегеранской рамочной конвенции о защите морской среды водоема. 12 августа 2018 года в Актау была принята Каспийская конвенция, ставшая центральным событием политической жизни всего региона, определившая политико-правовой контекст решения большого спектра задач, стоящих перед прибрежными государствами.О том, как реализуется каспийский диалог сегодня, какие актуальные задачи ставятся во главу угла его участниками, пойдет речь в ходе мероприятия, посвященного каспийской проблематике, организованного мультимедийным пресс-центром Sputnik Азербайджан совместно с Политологическим центром "Север-Юг", информационным агентством "Тренд" и аналитической экспертной сетью BakuNetwork.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
17:37 09.08.2021
 

Видеомост Москва – Баку – Нур-Султан о перспективах каспийского диалога

Читать ria.ru в
12 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва – Баку – Нур-Султан на тему: "Перспективы каспийского диалога".
Задать вопрос

Участники в Москве:
- исполнительный директор Политологического центра "Север-Юг" Анжелика ТРАПЕЗНИКОВА;
- старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, эксперт РСМД Станислав ПРИТЧИН;
- эксперт дискуссионного клуба "Валдай" Фархад ИБРАГИМОВ.

В Баку:
- проректор Азербайджанской дипломатической академии Фариз ИСМАИЛЗАДЕ;
- заместитель генерального директора информационного агентства Trend, руководитель аналитического центра BakuNetwork Гюльнара МАМЕДЗАДЕ.
В Нур-Султане:
- советник председателя Сената Парламента РК Жанар ТУЛИНДИНОВА.
Ежегодно 12 августа отмечается День Каспийского моря, провозглашенный в 2006 году. Дата приурочена к ратификации Тегеранской рамочной конвенции о защите морской среды водоема. 12 августа 2018 года в Актау была принята Каспийская конвенция, ставшая центральным событием политической жизни всего региона, определившая политико-правовой контекст решения большого спектра задач, стоящих перед прибрежными государствами.
О том, как реализуется каспийский диалог сегодня, какие актуальные задачи ставятся во главу угла его участниками, пойдет речь в ходе мероприятия, посвященного каспийской проблематике, организованного мультимедийным пресс-центром Sputnik Азербайджан совместно с Политологическим центром "Север-Юг", информационным агентством "Тренд" и аналитической экспертной сетью BakuNetwork.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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