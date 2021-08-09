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Эммануэле Капобьянко: бороться с COVID надо совместно, как было с ВИЧ

Эммануэле Капобьянко: бороться с COVID надо совместно, как было с ВИЧ - РИА Новости, 09.08.2021

Эммануэле Капобьянко: бороться с COVID надо совместно, как было с ВИЧ

В мире разворачивается дискуссия о дисбалансе в доступности вакцин от коронавируса между развитыми и бедными странами. О том, почему большая часть вакцин... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T10:00

2021-08-09T10:00

2021-08-09T10:07

интервью

оон

бангладеш

африка

красный крест

латинская америка

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

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В мире разворачивается дискуссия о дисбалансе в доступности вакцин от коронавируса между развитыми и бедными странами. О том, почему большая часть вакцин уничтожается, так и не дойдя до потребителей в бедных странах, могут ли мигранты "занести" в Европу новые варианты COVID-19, и возможно ли избавиться от нынешней пандемии, используя тактику борьбы с ВИЧ 2000-х годов, в интервью РИА Новости рассказал глава отдела здравоохранения Международной Федерации сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца Эммануэле Капобьянко.– C вашей точки зрения, достаточно ли сегодня вакцин в мире?– В идеальном мире, если бы мы вакцинировали все население планеты на данный момент, то мы могли бы положить конец этой пандемии, с которой мы уже полтора года. Но реальность такова, что только около 27% населения мира получили хотя бы одну дозу вакцины. И моя оценка основана на этом числе.Мы еще очень и очень далеки от завершения пандемии, и потребность в вакцинах в мире велика как никогда. И в рамках этого мы должны четко подчеркнуть огромное неравенство, которое существует между богатыми странами, где двумя дозами привито 50-60% населения, и беднейшими регионами мира, где в странах с низким уровнем дохода всего 1% людей получили одну дозу вакцины. Поэтому необходимо увеличивать производство и распространение вакцин, но не менее важен и элемент справедливости, а также то, куда направляются эти вакцины. Для нас, для Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца защита наиболее уязвимого населения в настоящее время является основным приоритетом. Мы видим, что в странах с низким уровнем доходов населения есть медицинские работники, пожилые люди, люди с сопутствующими заболеваниями, но нет доступа к вакцинам, тогда как в богатых странах вакцина сейчас предоставляется людям, которые не подвергаются большому риску. И в этом есть моральный элемент, на который, я думаю, мир должен отреагировать с большей решимостью в ближайшие месяцы.– Вы упомянули уязвимые слои населения. Считаете ли вы, что производители вакцин также несут ответственность за увеличение поставок препаратов для вакцинации такого населения или мигрантов, если мы говорим о мигрантах и беженцах? Считаете ли вы, что производители также должны направлять вакцины непосредственно в международные организации, такие как УВКБ ООН или Международная федерация Красного Креста, для вакцинации такого населения?– Это сложный вопрос, позвольте мне попытаться разложить его на составляющие. Пандемию можно победить, если объединить различные силы. Это и производители вакцин, это и международные организации, это и правительства, это и гражданские общества, и неправительственные организации, работающие в одном направлении. И это, на мой взгляд, очень важно, потому что только когда все работает вместе, можно добиться долгосрочных изменений, выходящих за рамки благотворительности.И я думаю о том, что произошло в 1999-2000 годах с ВИЧ-СПИД, когда была кампания по расширению доступа к лекарствам, к антиретровирусными препаратам. Южная часть земного шара не имела антиретровирусных препаратов, и люди умирали миллионами. И что произошло: было гражданское общество, правительство, фармацевтические компании, которые приняли решение снизить цены на все вакцины, чтобы сделать их доступными. И это позволило снизить на 99% стоимость антиретровирусных препаратов в течение десятилетия. Это позволило сделать лекарства от ВИЧ доступными для населения всего мира и остановить или, по крайней мере, уменьшить последствия пандемии ВИЧ-СПИД в начале 2000 года.Сейчас нам нужен точно такой же подход, когда правительства, прежде всего, работая через существующие формы, такие как Всемирная торговая организация, соглашаются с исключительными потребностями этого момента и создают коалицию, которая может поддержать передачу знаний и ноу-хау по вакцинам в другие страны, как это произошло с антиретровирусными препаратами, когда Индия стала крупнейшим производителем таких препаратов для лечения ВИЧ-СПИД, увеличив их производство. И тогда мы сможем увеличить охват вакцинами в течение короткого периода времени. Таким образом, один из ответов на ваш вопрос касается производства вакцин и патентных прав.Другой вопрос, который вы задаете, касается наиболее уязвимых групп населения. И для нас, для Красного Креста, это действительно очень важно, где бы ни находились эти уязвимые группы, в странах с низким уровнем дохода, но также и в странах с высоким уровнем дохода, если речь о беженцах и мигрантах, которые могут быть не привиты. Мы действительно пытаемся поддержать во всех странах мира предоставление услуг для наиболее уязвимым группам населения, вакцинируя мигрантов без документов, бездомных и других уязвимых людей. Британский Красный Крест начал программу вакцинации, ориентированную на новых беженцев, просителей убежища и мигрантов без документов. Мы делаем то же самое в других странах, к примеру, в Кокс Базаре в Бангладеш. Мы делаем это в Амазонии, где пытаемся охватить коренное население. Наша работа заключается в реальной поддержке вакцинации в самых отдаленных местах.Однако мы снова возвращаемся к вопросу доступности вакцин. Существуют механизмы, например, гуманитарный компонент в рамках программы COVAX, который направлен на доставку вакцин этим уязвимым группам населения. Но эти механизмы только запущены, и мы пока не видим эффекта. И нам нужно рассчитывать на быстрое развертывание этого механизма и быстрый выпуск вакцин в гуманитарном контексте, а затем на дальнейшую поддержку таких инициатив, как COVAX, и поддержку тех учреждений, например, некоторых обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, которые находятся на местах и могут реально помогать уязвимым сообществам. Потому что недостаточно иметь только вакцины, необходимо также иметь систему доставки вакцин.В настоящее время больше внимания уделяется вакцинам и их производству, и меньше – подготовке системы, которая поможет передать вакцины непосредственно в руки людей. И это смертельно опасное упущение, к тому же финансово не приоритетное, потому что все говорят о покупке вакцин. Но как только вы получаете их в стране, вам нужно доставить их нуждающимся людям. И для этого нужны государственные структуры, правительства, другие организации. И это, на мой взгляд, упущение, которому уделяется недостаточно внимания и которое недостаточно финансируется. И мы рискуем увидеть, как тысячи, потенциально десятки тысяч доз будут уничтожены, и мы уже видим это, потому что системы на местах не готовы. И это будет самым большим преступлением, учитывая потребность мира в вакцинах в настоящее время.– С вашей точки зрения, сколько времени вам нужно для внедрения таких систем на местах? Сколько времени еще нужно? Могут ли такие системы быть внедрены к осени?– Нам нужно иметь четкое представление по странам обо всех субъектах, которые могут осуществлять доставку вакцин. Во многих странах Красный Крест является одним из тех, кто может это сделать. Но нужно обеспечить две вещи. Первая – вакцины для тех организаций, которые будут их распределять. Второе – деньги для обеспечения найма сотрудников, потому что проведение кампаний по вакцинации по всему миру – это большая работа, и для этого нужны финансы. Поэтому необходимо поддерживать, с одной стороны, правительства, а с другой – такие организации, как Красный Крест и Красный Полумесяц. И у нас есть призыв о финансировании в чрезвычайной ситуации, который заполнен на 60%. На данный момент нам не хватает 40% финансирования. Мир должен проснуться. Если мы начнем уничтожать больше доз вакцин из-за отсутствия систем их доставки населению, возможно, финансирование таких систем станет приоритетным.– В настоящее время существует проблема, что в Европу прибывают мигранты с севера Африки и из других стран, испытывающих внутренние проблемы, таких как Сирия, Ливия. И из-за тех пробелов, о которых вы упомянули, скорее всего, эти мигранты не получат вакцин. И есть вероятность, что вирус таким образом попадет в Европу. Как вы оцениваете то, что новые варианты COVID-19 через мигрантов попадут в Европу? Считаете ли вы, что страны должны осознавать этот факт и вкладывать больше средств в обеспечение вакцинами мигрантов и уязвимых групп населения?– Во-первых, Европа в настоящее время уже находится под массивной волной COVID-19, которая пришла изнутри Европы и от людей, живущих в Европе. Проблема не в мигрантах или беженцах, которые приносят вирус. Проблемы внутри наших собственных сообществ. И я думаю, что это важно отметить, потому что одна из проблем во время пандемий и эпидемий – обвинять определенные группы, которые обычно не несут ответственности за пандемию. И это то, чего нам следует избегать любой ценой. Однако, что важно, и я думаю, что вы четко об этом говорите, защищать таких людей, как мигранты и беженцы, которые могут подвергаться повышенному риску смерти из-за плохого питания или тяжелых условий, в которых они живут. Таким образом, существует гуманитарная необходимость поддерживать и обеспечивать их вакцинами, признавая, что они являются частью мирового сообщества. Я могу сказать то же самое о бездомных, о потребителях инъекционных наркотиков, или об очень пожилых людях – о наиболее уязвимых представителей общества. И поскольку нам нужно вакцинировать весь мир, то давайте начнем с них.– Недавно специальный докладчик по Мьянме сказал, что эта страна становится местом сверхраспространения COVID из-за проблем после государственного переворота. Есть ли у вас на данный момент специальная программа по доставке вакцин в Мьянму?– У нас, конечно, есть программы в Мьянме, и у нас есть программы для населения, которое покинуло Мьянму и которое приняли в Бангладеш, в Кокс-Базаре. У нас есть очень сильные программы по иммунизации, по снижению инфекции и по мерам общественного здравоохранения. Так что мы оказываем там поддержку.Но я считаю, что в мире сейчас есть несколько горячих точек, и мы видим, как эти точки перемещаются. Несколько месяцев назад это была Индия, сейчас это Индонезия и Мьянма, и они движутся дальше. Поэтому, на мой взгляд, смысл заключается в том, чтобы не выделять какую-то конкретную страну в качестве потенциального источника инфекции, а действительно работать со странами, в которых наблюдается тенденция к росту эпидемии, чтобы снизить число заболевших, понимая, что в настоящее время эпидемии чаще всего возникают в юго-восточной Азии, так как там очень низкий уровень охвата вакцинацией. У нас также есть Африка, где за последние несколько недель наблюдались всплески заболеваемости, где, опять же, охват вакцинацией крайне низок. У нас есть Латинская Америка – Бразилия, Аргентина и другие страны. И вариант "дельта" показывает, что уязвимость остается очень высокой по всему миру. Таким образом, это действительно гонка с вирусом, который достаточно умен, чтобы бежать немного быстрее нас. В некоторых странах нам удалось добиться снижения заражений, но как только мы слишком расслабляемся, вирус возвращается назад. Поэтому, повторюсь, мы должны продолжать придерживаться глобального подхода, но при этом реагировать на ситуацию с учетом специфики каждой страны. И наша организация, которая глобальна по своей природе, но очень локальна в действиях, находится в хорошем положении, чтобы реагировать в каждой ситуации с такими подходами, которые адаптированы к людям и культуре в каждой стране, но всегда следуют международным правилам в отношении этой пандемии.

https://ria.ru/20210801/tsena-1743871501.html

https://ria.ru/20210804/moratoriy-1744374034.html

https://ria.ru/20210804/covid-19-1744426499.html

https://ria.ru/20210804/ospa-1744160177.html

https://ria.ru/20210728/myanma-1743351660.html

бангладеш

африка

латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, оон, бангладеш, африка, красный крест, латинская америка, управление верховного комиссара оон по делам беженцев