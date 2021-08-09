https://ria.ru/20210809/iznasilovanie-1745055631.html
Житель Москвы запер и изнасиловал 14-летнюю девочку, сообщил источник
Житель Москвы запер и изнасиловал 14-летнюю девочку, сообщил источник - РИА Новости, 09.08.2021
Житель Москвы запер и изнасиловал 14-летнюю девочку, сообщил источник
В Москве полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:56
2021-08-09T14:56
2021-08-09T16:17
происшествия
москва
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Москве полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, 6 августа в полицию обратился родственник несовершеннолетней и рассказал, что ее удерживают в квартире на севере столицы, она не выходит на связь.Как выяснили прибывшие на место происшествия сотрудники МВД, девочка пришла в гости к 31-летнему жителю Москвы и его гражданской жене. Мужчина выгнал супругу с детьми на лестничную площадку и заперся с несовершеннолетней.Проникнув в квартиру, стражи порядка установили, что, по предварительной версии, злоумышленник изнасиловал подростка.Против москвича возбудили дело по нескольким статьям, включая изнасилование и незаконное лишение свободы.
https://ria.ru/20210603/prigovor-1735480027.html
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происшествия, москва
14:56 09.08.2021 (обновлено: 16:17 09.08.2021)
Житель Москвы запер и изнасиловал 14-летнюю девочку, сообщил источник
Источник: 31-летний житель Москвы запер в квартире и изнасиловал 14-летнюю девочку
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
В Москве
полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, 6 августа в полицию обратился родственник несовершеннолетней и рассказал, что ее удерживают в квартире на севере столицы, она не выходит на связь.
Как выяснили прибывшие на место происшествия сотрудники МВД, девочка пришла в гости к 31-летнему жителю Москвы и его гражданской жене. Мужчина выгнал супругу с детьми на лестничную площадку и заперся с несовершеннолетней.
Проникнув в квартиру, стражи порядка установили, что, по предварительной версии, злоумышленник изнасиловал подростка.
Против москвича возбудили дело по нескольким статьям, включая изнасилование и незаконное лишение свободы.